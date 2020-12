Harapan Stimulus AS Angkat Harga Minyak Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Amerika Serikat (AS) berupaya meningkatkan pembayaran bantuan pandemi. Ini sebuah langkah yang dapat memacu permintaan bahan bakar dan merangsang pertumbuhan ekonomi.Mengutip Antara, Rabu, 30 Desember 2020, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Februari, ditutup 38 sen atau 0,8 persen lebih tinggi pada USD48,00 per barel. Sementara minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari naik 23 sen atau 0,5 persen menjadi USD51,09 per barel."Kami melihat kekuatan di pasar minyak di belakang kemajuan dengan paket stimulus AS," kata Direktur Riset Pasar Tradition Energy Gary Cunningham.Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Demokrat memilih memenuhi permintaan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan pembayaran bantuan langsung covid-19 kepada warga Amerika yang menderita pandemi menjadi USD2.000 dari USD600.DPR dapat mengesahkan pembayaran langsung tunai USD2.000 dalam prosedur jalur cepat yang membutuhkan dukungan dua pertiga. Tetapi masih harus dilihat apakah Senat yang dikendalikan Republik akan setuju dengannya.Masih belum jelas apakah Senat Republik AS juga akan mendukung langkah tersebut. Pemimpin Mayoritas Mitch McConnell menolak seruan dari Demokrat agar Senat menyetujui peningkatan bantuan stimulus dengan persetujuan bulat, meskipun dia mengatakan Senat akan membahas masalah tersebut minggu ini.Kekhawatiran atas penguncian virus korona membatasi keuntungan pasar minyak dalam jangka pendek. Varian baru virus di Inggris telah menyebabkan penerapan kembali pembatasan pergerakan, memukul permintaan jangka pendek dan membebani harga, sementara rawat inap dan infeksi melonjak di beberapa bagian Eropa dan Afrika."Harga minyak bisa menguat karena program vaksinasi di seluruh dunia meningkat tahun depan. Optimisme seputar vaksinasi memiliki kemampuan untuk meredam kekhawatiran seputar virus korona yang kita lihat," kata Analis Pasar Energi CHS Hedging LLC Tony Headrick.Pedagang menantikan laporan persediaan minyak AS terbaru, diperkirakan menunjukkan stok minyak mentah turun 2,6 juta barel pekan lalu, sementara stok produk olahan naik. Laporan American Petroleum Institute (API) akan dirilis pada pukul 16.30 waktu setempat (2130 GMT).Pertemuan 4 Januari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, juga membayangi pasar. OPEC+ mengurangi rekor pemotongan produksi minyak yang dibuat tahun ini untuk mendukung pasar.Grup tersebut akan meningkatkan produksi sebesar 500 ribu barel per hari (bph) pada Januari, dan Rusia mendukung peningkatan lain dengan jumlah yang sama pada Februari.(ABD)