Harga Bahan Bakar India Capai Titik Tertinggi

Delhi Baru: Harga bensin dan solar telah menyentuh level tertinggi sepanjang masa di India , setelah tarif dinaikkan untuk keempat kalinya dalam minggu ini.Dikutip dari Xinhua, Minggu, 24 Januari 2021, menurut pemberitahuan harga dari perusahaan pemasaran minyak, harga bensin dan solar naik 0,25 rupee India (sekitar USD0,003) per liter.Dengan ini, harga bensin menjadi 85,70 rupee India (sekitar USD1,17) per liter dan solar menjadi lebih mahal menjadi 75,88 rupee India (sekitar USD1,03) per liter di Delhi.Di ibu kota keuangan Mumbai, bensin sekarang tersedia dengan harga 92,28 rupee India (sekitar USD1,26) per liter dan solar tersedia dengan harga 82,66 rupee India (sekitar USD1,13) per liter.Itu adalah hari kedua kenaikan suku bunga berturut-turut, dan hari keempat pada minggu ini. Secara keseluruhan harga telah naik sekitar satu rupee India per liter minggu ini.(SAW)