Harga Emas Dunia Kembali Naik Terkerek Potensi Kenaikan Suku Bunga Agresif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Chicago: Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) di tengah kekhawatiran tekanan inflasi dan resesi ekonomi setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya secara agresif serta perang Rusia dan Ukraina yang terus berlarut-larut.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat 7,8 dolar AS atau 0,4 persen, menjadi ditutup pada USD 1.945,60 per ons. Emas menguat 1,1 persen untuk minggu ini. Kenaikan emas terjadi meskipun Dolar AS dan aset-aset safe-haven saingannya menguat. Dolar AS yang lebih kuat umumnya mengikis daya tarik emas bagi pembeli pemegang mata uang lainnya."Ketidakpastian atas apa yang akan dilakukan Federal Reserve setelah menaikkan suku bunga mendorong aliran dana ke emas," kata analis pasar senior di Oanda Edward Moya dikutip dari Antara, Sabtu, 9 April 2022.Dia mengatakan kekhawatiran resesi, kekhawatiran pertumbuhan bersama dengan tekanan inflasi juga menyebabkan orang melakukan lindung nilai melalui emas.Sementara emas dianggap sebagai aset perlindungan selama konflik global dan kenaikan inflasi, suku bunga AS yang lebih tinggi meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Investor menunggu rilis indeks harga konsumen Maret pada Selasa, 12 April 2022, yang diperkirakan akan melonjak di atas 8,0 persen. Sementara itu, seorang jenderal militer AS mengindikasikan bahwa konflik Rusia-Ukraina dapat berlangsung bertahun-tahun, juga mendukung emas.Departemen Perdagangan AS melaporkan Jumat, 8 April 2022, bahwa persediaan grosir AS naik 2,5 persen pada Februari, dibandingkan 2,1 persen yang dilaporkan bulan lalu. Persediaan grosir melonjak 19,9 persen di Februari pada basis tahun-ke-tahun.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 8,8 sen atau 0,36 persen, menjadi ditutup pada USD 24,823 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD 17,6 atau 1,84 persen, menjadi ditutup pada USD 975,6 per ons.