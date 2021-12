Investor Nantikan Data Inflasi AS, Emas Dunia Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kenaikan emas

Chicago: Harga emas dunia naik tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena pelemahan dolar mengimbangi imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang lebih kuat, ketika para investor menyesuaikan posisi mereka menjelang data harga konsumen AS akhir pekan ini.Mengutip Antara, Kamis, 9 Desember 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD0,8 atau 0,04 persen menjadi USD1,785,50 per ons. Sehari sebelumnya, Selasa, 7 Desember, emas berjangka terkerek USD5,2 atau 0,29 persen menjadi USD1.784,70.Emas berjangka merosot USD4,4 atau 0,25 persen menjadi USD1.779,50 pada Senin, 6 Desember, setelah melonjak sebanyak USD21,20 atau 1,2 persen menjadi USD1.783,90 pada Jumat, 3 Desember, dan anjlok USD21,60 atau 1,2 persen menjadi USD1.762,70 pada Kamis, 2 Desember."Satu-satunya tekanan yang diperoleh emas adalah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, tetapi kenaikan imbal hasil cukup terbatas," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan menguat, meredupkan daya tarik emas. Di sisi lain, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.Kenaikan emas dibatasi karena Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha AS mencatat 11 juta pekerjaan terbuka pada Oktober, hampir menyamai rekor tertinggi yang dicapai pada Juli dan tanda bahwa perusahaan-perusahaan cukup percaya perekonomian akan berkembang.Emas berlabuh di kisaran USD1.780-USD1.800 per ons, menunggu isyarat dari Federal Reserve AS dan data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS, Streible menambahkan. Laporan IHK yang akan dirilis pada Jumat, 10 Desember, dapat memengaruhi garis waktu Fed mengurangi dukungan ekonominya sebelum pertemuan kebijakan berikutnya pada 14-15 Desember.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 9,1 sen atau 0,4 persen menjadi USD22,432 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Januari naik USD5,9 atau 0,62 persen menjadi USD955,9 per ons.