Wall Street Berbalik Menguat, Dow Jones Meroket 179 Poin

New York: Saham -saham di bursa Amerika Serikat (AS), Wall Street , menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Bahkan setelah payrolls lebih lemah dari perkiraan.Melansir Xinhua, Sabtu, 5 Juni 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik 179,35 poin atau 0,52 persen menjadi 34.756,39. Sementara indeks S&P 500 menguat 37,04 poin atau 0,88 persen menjadi 4.229,89. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 199,98 poin atau 1,47 persen menjadi 13.814,49.Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor teknologi memimpin kenaikan sebesar 1,92 persen. Utilitas turun 0,15 persen, kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi. Enam dari 10 saham teratas menurut beratnya di indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Penguatan di Wall Street ini terjadi meskipun tidak didukung data laporan pekerjaan. Pengusaha AS menambahkan 559 ribu pekerjaan pada Mei, rebound dari perlambatan perekrutan April. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan tingkat pengangguran turun menjadi 5,8 persen.Menurut laporan yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja, pada Mei, peningkatan pekerjaan yang menonjol dalam rekreasi dan perhotelan, pendidikan publik dan swasta, dan perawatan kesehatan dan bantuan sosial.Peningkatan lapangan kerja di Mei jauh dari ekspektasi analis. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan 671 ribu pekerjaan baru."Bagian rumah tangga dan penggajian dari survei tenaga kerja Mei menceritakan kisah yang sama. Masih banyak orang yang menganggur, tetapi tampaknya tidak ada banyak keinginan untuk bekerja," ungkap Kepala Ekonom di FHN Financial, Chris Low, dalam catatannya.(AHL)