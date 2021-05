Penurunan Stok AS Picu Harga Minyak Dunia Melesat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia bergerak lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah data menunjukkan adanya penurunan stok di minyak mentah Amerika Serikat (AS) . Sejauh ini, negara produsen utama terus berupaya menjaga agar harga minyak tidak kembali jatuh.Mengutip Xinhua, Jumat, 28 Mei 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli bertambah 64 sen menjadi USD66,85 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Juli naik 59 sen menjadi USD69,46 per barel di London ICE Futures Exchange."Data inventaris AS positif (untuk harga minyak) secara keseluruhan, yaitu stok minyak mentah dan produk minyak turun lebih tajam dari yang diantisipasi," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan persediaan minyak mentah AS turun 1,7 juta barel selama pekan yang berakhir 21 Mei. Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 1,7 juta barel minggu lalu dan sekitar tiga persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat berakhir beragam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar di Wall Street mencerna angka klaim pengangguran mingguan negara itu. Sejauh ini, Pemerintah AS terus berupaya memulihkan perekonomian usai terhantam keras pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 141,59 poin atau 0,41 persen menjadi 34.464,64. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak 4,89 poin atau 0,12 persen menjadi 4.200,88. Indeks Komposit Nasdaq turun 1,72 poin atau 0,01 persen menjadi 13.736,28.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor industri dan keuangan masing-masing naik 1,37 persen dan 1,19 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor utilitas tergelincir 0,66 persen, grup dengan kinerja terburuk.(ABD)