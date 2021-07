Harga Minyak Terus Melaju ke Level USD74/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia kembali naik pada perdagangan Jumat waktu setempat. Penguatan ini terjadi di tengah kekhawatiran atas pengetatan pasokan.Melansir Xinhua, Sabtu, 24 Juli 2021, harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman September bertambah 16 sen menjadi USD72,07 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik 31 sen menjadi USD74,10 per barel di London ICE Futures Exchange."Situasi pasokan tetap ketat," ujar analis energi di Commerzbank Research, Eugen Weinberg.Dia mengatakan dalam sebuah catatannya bahwa perjanjian OPEC+ tentang strategi produksi masa depannya jika ada yang mendukung harga, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, sepakat untuk meningkatkan pasokan sebesar 400 ribu barel per hari dari Agustus hingga Desember.Pedagang juga mencerna laporan persediaan bahan bakar AS yang beragam. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah negara itu meningkat 2,1 juta barel selama pekan yang berakhir 16 Juli.Publikasi EIA juga menunjukkan stok minyak mentah di Cushing, Oklahoma, pusat minyak utama AS, turun 1,4 juta barel. Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 0,1 juta barel pekan lalu dan persediaan bahan bakar sulingan turun 1,3 juta barel.Adapun untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS dan Brent keduanya naik 0,7 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.(AHL)