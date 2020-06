Harga Emas Dunia Terjun Bebas

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena laporan pekerjaan yang kuat memberikan tekanan pada logam mulia. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD44,4 atau 2,57 persen menjadi USD1.683 per ons.Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Juni 2020, sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS mengungkapkan Amerika Serikat menambah 2,5 juta pekerjaan pada Mei dan tingkat pengangguran turun menjadi 13,3 persen. Laporan pekerjaan yang lebih baik dari yang diharapkan telah mendorong pasar saham, yang semakin mengurangi minat ke emas.Sementara itu, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 58,2 sen atau 3,22 persen menjadi USD17,479 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli kehilangan USD34,6 atau empat persen dan ditutup pada USD830,4 per ons.Di sisi lain, rata-rata saham utama di bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), didukung oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan. Meski demikian, pandemi covid-19 masih menghantui pergerakan bursa saham AS.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 829,16 poin atau 3,15 persen menjadi 27.110,98. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 81,58 poin atau 2,62 persen menjadi 3.193,93. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 198,27 poin atau 2,06 persen menjadi 9.814,08.Semua 11 sektor utama di S&P 500 berakhir lebih tinggi. Sektor energi melesat sebanyak 7,46 persen dan memimpin kenaikan. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha AS menambahkan 2,5 juta pekerjaan pada Mei, dan tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 13,3 persen.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan penurunan lebih dari delapan juta pekerjaan dan tingkat pengangguran hampir mencapai 20 persen. Adapun perbaikan tersebut mencerminkan dimulainya kembali kegiatan ekonomi terbatas yang telah dibatasi pada Maret dan April karena pandemi covid-19.Tingkat pengangguran sebelumnya melonjak ke rekor 14,7 persen di April. Angka-angka itu datang satu hari setelah Departemen Tenaga Kerja mengatakan klaim pengangguran awal AS tercatat 1,877 juta dalam pekan yang berakhir 30 Mei, melebihi perkiraan Dow Jones yang sebanyak 1,775 juta.(ABD)