Dolar AS Pamer Kekuatan

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat tipis pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Para pelaku pasar fokus pada perkembangan baru mengenai putaran kedua Senat di negara bagian Georgia.Mengutip Xinhua, Kamis, 7 Januari 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,10 persen menjadi 89,5300. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2307 dibandingkan dengan USD1,2302 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3598 dari USD1,3628 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia naik menjadi USD0,7788 dibandingkan dengan USD0,7772. Dolar AS dibeli 103,13 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 102,64 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8797 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8779 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2693 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2667 dolar Kanada.Di sisi lain, rata-rata indeks saham utama Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Para investor berfokus pada perkembangan baru mengenai putaran kedua Senat di negara bagian Georgia dan adanya protes di Gedung Kongres Capitol Hill.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 437,80 poin atau 1,44 persen menjadi 30.829,40. Sedangkan indeks S&P 500 naik 21,28 poin atau 0,57 persen menjadi 3.748,14. Indeks Komposit Nasdaq turun 78,17 poin atau 0,61 persen menjadi 12.740,79.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor keuangan dan material keduanya naik lebih dari empat persen. Sedangkan sektor teknologi tergelincir 1,81 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)