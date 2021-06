EIA: Produksi Minyak Global akan Meningkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Houston: Administrasi Informasi Energi (EIA) AS melaporkan produksi minyak global akan meningkat. Hal ini mengimbangi kenaikan tingkat konsumsi minyak global dalam beberapa bulan mendatang, yang mengarah ke pasar minyak global yang relatif seimbang.Melansir Xinhua, Rabu, 9 Juni 2021, dalam Short-Term Energy Outlook (STEO) Juni, EIA memperkirakan kenaikan produksi minyak akan mengakhiri penarikan persediaan minyak global. Kondisi ini terus-menerus terjadi selama tahun lalu dan mengarah pada pasar minyak global yang relatif seimbang pada paruh kedua 2021.EIA mengatakan kenaikan produksi minyak merupakan hasil dari keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, untuk meningkatkan produksi.Awal bulan ini, OPEC+, sepakat untuk melanjutkan rencana mereka secara bertahap meningkatkan produksi minyak hingga Juli 2021.Menurut EIA, harga minyak brent akan tetap mendekati level saat ini pada kuartal ketiga tahun ini, yakni rata-rata USD68 per barel. Namun, pada 2022, EIA memperkirakan pertumbuhan produksi yang berkelanjutan dari OPEC+ dan percepatan pertumbuhan produksi minyak ketat AS, bersama dengan pertumbuhan pasokan lainnya, akan melampaui pertumbuhan konsumsi minyak global yang melambat dan berkontribusi pada penurunan harga minyak.Berdasarkan faktor-faktor ini, EIA memperkirakan harga rata-rata minyak brent sebesar USD60 per barel pada 2022. Adapun Amerika Serikat, ekonominya terus meningkat karena meredanya pandemi covid-19, berkontribusi pada penggunaan energi.Harga minyak mentah West Texas Intermediate tetap di atas USD60 per barel selama 2021 dalam perkiraan saat ini, EIA memperkirakan produsen akan mengebor dan menyelesaikan cukup sumur untuk meningkatkan produksi 2022 dari level 2021.EIA memperkirakan bahwa produksi minyak AS pada 2022 rata-rata sebesar 11,8 juta barel per hari, naik dari rata-rata perkiraan 11,1 juta barel per hari pada 2021.(AHL)