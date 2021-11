Stabilitas Investor Terjaga Usai Powell Dipilih Kembali Jadi Ketua The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah secara resmi memilih Jerome Powell untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Federal Reserve . Keputusan itu memicu stabilitas dan investor yakin The Fed bakal bersiap memperlambat laju pembelian obligasi dan memulai menaikkan suku bunga acuan.Banyak investor berharap Powell, yang dipilih sebagai Ketua oleh Presiden Donald Trump pada 2017, dicalonkan kembali oleh Biden untuk tugas empat tahun mendatang. Sedangkan Biden menominasikan kembali Powell untuk masa jabatan keduanya dengan Lael Brainard, Anggota Dewan Fed yang merupakan kandidat teratas lainnya untuk pekerjaan itu, sebagai wakil ketua.Biden juga memiliki tiga kursi Fed untuk diisi, termasuk wakil ketua untuk pengawasan, dan bermaksud memilihnya pada awal Desember. Masa jabatan Powell saat ini, yang akan habis pada Februari 2022, telah terbukti positif untuk aset berisiko, dengan S&P naik 69,7 persen sejak pengangkatannya pada 5 Februari 2018.Bahkan, indeks mencapai serangkaian rekor baru yang sebagian dibantu oleh keadaan darurat. Langkah-langkah yang diluncurkan The Fed sebagai tanggapan terhadap pandemi virus korona. "Reaksi saya melegakan," kata Presiden dan Penasihat Investasi Chase Charlottesville Peter Tuz, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 24 November 2021.Tuz mengatakan Powell disukai oleh kedua belah pihak dan dia telah menjadi kekuatan yang cukup stabil. Powell selalu menjadi favorit, tetapi ia sempat dipandang negatif usai muncul skandal perdagangan di antara pejabat Federal Reserve.Sementara itu, The Fed kini menghadapi lonjakan inflasi bersejarah karena rantai pasokan global tetap terganggu oleh pandemi virus korona. The Fed pada awal November merilis jadwal pembelian asetnya karena mulai memperlambat pembelian."Pasar akan menganggap ini sebagai tanda kelegaan," kata Manajer Portofolio Senior Dakota Wealth Management Robert Pavlik, seraya menambahkan keberadaan Brainard mengambil peran sebagai wakil ketua setidaknya memberi semacam tekanan pada Powell untuk tidak bergerak terlalu cepat menaikkan suku bunga.