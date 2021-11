Fed Diramal Percepat Tapering, Emas Diprediksi Hadapi Minggu Terburuk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Lonjakan infeksi virus korona

(ABD)

Bengaluru: Emas diperkirakan membukukan minggu terburuk dalam lima bulan pada Jumat waktu setempat. Hal itu karena harga emas terpukul oleh meningkatnya spekulasi bahwa Federal Reserve AS akan mempercepat laju pengurangan stimulus dan menaikkan suku bunga lebih cepat untuk mengekang kenaikan inflasi.Mengutip Antara, Jumat, 26 November 2021, di pasar spot Asia, emas terkerek 0,2 persen menjadi USD1.792,62 per ons pada pukul 00.51 GMT. Emas berjangka AS juga terangkat 0,5 persen menjadi USD1.793,90 per ons.Logam mulia tersebut telah turun lebih dari 2,8 persen minggu ini, menuju minggu terburuk sejak 18 Juni. Indeks dolar stabil tetapi tidak jauh dari tertinggi 16 bulan yang dicapai awal pekan ini. Dolar yang lebih kuat membuat emas lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya."The Fed kemungkinan menggandakan laju pengurangan pembelian obligasi bulanannya dari Januari menjadi USD30 miliar dan mengurangi skema pembelian obligasi era pandemi pada pertengahan Maret," kata Ahli strategi Goldman Sachs.Pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga cenderung mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik, meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak membayar bunga.Bank sentral Eropa mendapat tekanan dari para bankir untuk meminjamkan lebih banyak simpanan obligasi Pemerintah Jerman untuk mencegah tekanan pasar yang akan membatalkan beberapa upaya stimulusnya sendiri.Lonjakan infeksi virus korona di Jerman dan inflasi yang tinggi membebani kepercayaan konsumen di ekonomi terbesar Eropa itu, meredam prospek bisnis untuk musim belanja Natal mendatang, sebuah survei menunjukkan.Impor emas bersih Tiongkok melalui Hong Kong melonjak ke level tertinggi sejak Juni 2018 pada Oktober, karena pembeli di konsumen utama itu menimbun logam kuning sebagai lindung nilai terhadap kenaikan inflasi.Sedangkan logam mulai lainnya di pasar spot, perak turun 0,1 persen menjadi diperdagangkan di posisi USD23,55 per ons. Kemudian platinum turun 0,6 persen menjadi diperdagangkan di level USD989,77, sementara paladium naik 0,4 persen menjadi diperdagangkan di USD1,866,34 per ons.