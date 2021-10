Tiongkok Siap Borong Minyak Dunia Bikin Harga Bervariasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak berjangka sedikit bervariasi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Hal ini setelah Tiongkok menyatakan siap untuk memborong pasokan minyak dunia guna memenuhi permintaan yang meningkat di negara tersebut.Mengutip Antara, Jumat, 1 Oktober 2021, minyak berjangka Brent untuk pengiriman November terkikis 12 sen atau 0,2 persen, menjadi USD78,52 per barel.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November menguat 20 sen atau 0,3 persen, menjadi USD75,03 per barel.Sebelumnya pada awal perdagangan harga acuan kedua kontrak tersebut sempat jatuh lebih dari USD1 per barel. Untuk September, WTI melonjak 9,5 persen, sementara Brent meningkat 7,6 persen, berdasarkan kontrak bulan depan."Berakhirnya (kontrak November) produk NYMEX dan minyak mentah Brent meningkatkan volatilitas," kata Presiden Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch.Sementara itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan akan memastikan pasokan energi dan listrik demi menjaga operasi ekonomi dalam kisaran yang wajar.Sementara itu, SPBU-SPBU Inggris masih melihat permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan lebih dari seperempat pompa masih kering. Saat krisis bahan bakar memangkas volume lalu lintas jalan ke level terendah sejak lockdown.Kemungkinan peredam harga minyak adalah krisis listrik dan kekhawatiran pasar perumahan di Tiongkok. Aktivitas pabrik-pabrik di negara itu secara tak terduga menyusut pada September, karena pembatasan yang lebih luas pada penggunaan listrik dan kenaikan harga-harga bahan baku.Sementara, persediaan telah naik pada konsumen minyak utama Amerika Serikat. Data pemerintah AS menunjukkan stok minyak dan bahan bakar AS meningkat 4,6 juta barel menjadi 418,5 juta barel pekan lalu.Kenaikan persediaan AS minggu lalu terjadi karena produksi di Pesisir Teluk kembali mendekati level yang dicapai sebelum Badai Ida melanda kawasan tersebut.OPEC+ minggu depan diperkirakan akan mempertahankan kesepakatan untuk menambah 400 ribu barel per hari ke produksinya untuk November.