Emas Dunia Menguat, Ketiban Pulung Pelemahan Dolar AS

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Jumat karena pelemahan dolar Amerika Serikat (AS).Melansir Xinhua, Sabtu, 10 Juli 2021, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD10,4 atau 0,58 persen menjadi USD1.810,6 per ounce.Harga emas naik 1,53 persen dalam seminggu. Ini merupakan kenaikan mingguan ketiga berturut-turut dan kenaikan paling tajam sejak pekan yang berakhir 21 Mei.Kekhawatiran yang tersisa atas varian delta dari covid-19 yang mungkin merusak ekonomi, juga mendukung kenaikan harga emas.Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Jumat bahwa persediaan grosir di AS melonjak 1,3 persen pada Mei setelah melompat dengan revisi naik 1,1 persen pada April. Persediaan barang tahan lama dan barang tidak tahan lama masing-masing melonjak 1,2 persen dan 1,5 persen.Sedangkan harga perak untuk pengiriman September naik 24,7 sen, atau 0,95 persen, menjadi USD26,234 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD21,2 atau 1,97 persen menjadi USD1.095,7 per ounce.(AHL)