Fed Kembali Pertahankan Suku Bunga Meski Inflasi Mengkhawatirkan

Washington: Federal Reserve AS memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol persen. Keputusan itu dilakukan karena pemulihan ekonomi Amerika Serikat berlanjut di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan inflasi."Kemajuan vaksinasi telah mengurangi penyebaran covid-19 di Amerika Serikat. Di tengah kemajuan ini dan dukungan kebijakan yang kuat, indikator aktivitas ekonomi dan lapangan kerja telah menguat," kata The Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari, dilansir dari Xinhua, Kamis, 17 Juni 2021.The Fed mencatat bahwa sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi tetap lemah tetapi telah menunjukkan peningkatan. Sementara itu, dengan inflasi yang terus berjalan di bawah target jangka panjang dua persen, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan bertujuan untuk mencapai inflasi di atas dua persen untuk beberapa waktu."Hal itu pada akhirnya membuat inflasi rata-rata di angka dua persen dari waktu ke waktu dan ekspektasi inflasi jangka panjang tetap berlabuh dengan baik di dua persen," ungkap pernyataan The Fed.Pada konferensi pers virtual Rabu sore waktu setempat, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan, inflasi telah datang di atas ekspektasi selama beberapa bulan terakhir. Tetapi seiring waktu, tampaknya hal-hal spesifik yang mendorong inflasi akan bersifat sementara."Kami akan melihat peningkatan pasokan selama beberapa bulan mendatang, karena faktor-faktor yang kami yakini telah menekan pasokan berkurang, berkurang, dan turun," kata Powell.Keputusan baru The Fed datang beberapa hari setelah Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa harga konsumen naik 0,6 persen pada Mei, dengan kenaikan 12 bulan sebesar lima persen, menandai kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Agustus 2008.Tidak termasuk kategori makanan dan energi yang mudah menguap, apa yang disebut indeks harga konsumen inti (CPI) naik 0,7 persen di Mei, menyusul kenaikan 0,9 persen di April. Indeks untuk semua item tidak termasuk makanan dan energi naik 3,8 persen selama 12 bulan terakhir, kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Juni 1992."Jika kami melihat tanda-tanda jalur inflasi atau ekspektasi inflasi jangka panjang bergerak secara material dan terus-menerus melampaui level yang konsisten dengan tujuan kami, kami akan siap untuk menyesuaikan sikap kebijakan moneter," kata Powell.Bank sentral AS juga berjanji untuk melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai pemulihan ekonomi membuat kemajuan lebih lanjut yang substansial.Sedangkan para ekonom dan analis telah memperkirakan pejabat Fed dapat memulai perdebatan tentang pengurangan pembelian aset bulanan segera setelah pertemuan kebijakan minggu ini. Namun pada konferensi pers, Powell enggan mengirimkan sinyal tentang rencana untuk mengurangi program pembelian obligasinya."Pada pertemuan mendatang, komite akan terus menilai kemajuan ekonomi menuju tujuan kami dan akan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum mengumumkan keputusan apapun," pungkasnya.(ABD)