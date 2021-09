Dolar AS Tak Bernyali Menguat untuk 4 Hari Berturut-Turut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar AS jatuh untuk hari keempat berturut-turut terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu WIB). Laporan pekerjaan AS yang jauh lebih lemah dari perkiraan kemungkinan akan membuat Federal Reserve tidak bergerak dalam mengurangi langkah-langkah stimulus besar-besarannya.Mengutip Antara, Sabtu, 4 September 2021, data penggajian nonpertanian AS meningkat 235 ribu pada Agustus, jauh di bawah perkiraan 728 ribu pekerjaan oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 5,2 persen dari 5,4 persen di bulan sebelumnya.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun ke level 91,941, terendah sejak 4 Agustus, dan terakhir turun 0,231 persen pada 92,014. Indeks dolar telah turun sekitar 0,7 persen selama minggu ini.Dolar telah melemah di tengah ketidakpastian atas jalur kebijakan Fed. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa pengurangan stimulus dapat dimulai tahun ini jika pertumbuhan lapangan kerja berlanjut namun bank sentral tidak akan terburu-buru untuk melakukannya.Meningkatnya kasus covid-19 dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan kekhawatiran pemulihan ekonomi dapat terhenti. Data pekerjaan kemungkinan akan menahan The Fed."Ini menambah perhatian atau fokus pada data Oktober, karena sekarang kami ingin melihat apakah ada tren," kata Direktur Pelaksana untuk Perdagangan Berjangka dan Valas TD Ameritrade JB Mackenzie, di Chicago."(The Fed) mencoba mengirim telegram bahwa jika ekonomi terus memanas dan mereka perlu mengambil tindakan, mereka akan melakukannya, dan transparansi itu penting bagi pasar dan itulah salah satu alasan utama Anda terus melihat tidak ada reaksi besar terhadap penurunan ini karena pasar merasa seolah-olah mereka telah diberi arah yang jelas," tambahnya.Mackenzie mengatakan level 92 adalah level dukungan penting untuk greenback setelah bangkit kembali dari level itu pada awal Agustus.Secara terpisah, data dari Institute for Supply Management (ISM) menunjukkan aktivitas di sektor jasa-jasa tumbuh pada kecepatan yang moderat pada Agustus, dengan tanda-tanda bahwa kenaikan harga dan kendala pasokan mulai mereda.Euro menguat terhadap greenback setelah laporan tersebut, menyentuh tertinggi 1,1909 menyamai level terbaiknya sejak 30 Juli. Mata uang tunggal telah didukung oleh data awal pekan ini yang menunjukkan inflasi regional pada level tertinggi satu dekade dan komentar hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa menjelang pertemuan kebijakan pada 9 September.Euro terakhir naik 0,15 persen menjadi 1,1891 dolar AS. Yen Jepang naik 0,29 persen versus greenback menjadi 109,62 per dolar, menguat setelah data pekerjaan, tetapi menunjukkan sedikit reaksi terhadap keputusan Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk mundur pada akhir bulan.Di pasar mata uang kripto, Bitcoin terakhir naik 2,2 persen menjadi 50.358,39 dolar. Sementara Ethereum terakhir menguat 4,48 persen menjadi 3.956,04 dolar setelah naik setinggi 4.025 dolar, menembus level USD4.000 untuk pertama kalinya sejak 15 Mei.(ABD)