Investor Cermati Keputusan The Fed, Wall Street Bangkit dari Jalur Negatif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), menyusul aksi jual dua hari yang disebabkan oleh komentar hawkish dari Federal Reserve . Adapun The Fed memutuskan untuk kian memperketat kebijakan moneternya Mengutip Xinhua, Jumat, 8 April 2022, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 87,06 poin atau 0,25 persen menjadi 34.583,57. Sedangkan indeks S&P 500 naik 19,06 poin atau 0,43 persen menjadi 4.500,21. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 8,48 poin atau 0,06 persen menjadi 13.897,30.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor perawatan kesehatan dan energi masing-masing naik sebanyak 1,86 persen dan 1,36 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor real estat tergelincir 0,86 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Langkah Fed selanjutnya pada suku bunga dan neraca menjadi fokus karena risalah rapat di Maret yang dirilis menunjukkan banyak peserta mendukung kenaikan 50 basis poin pada pertemuan mendatang. Risalah juga mengungkapkan bahwa pengurangan USD95 miliar neraca per bulan dapat segera diberlakukan.Gubernur Fed Lael Brainard, yang biasanya dianggap sebagai salah satu pejabat tinggi Fed yang lebih dovish, mengatakan The Fed akan mulai mengurangi neracanya dengan kecepatan tinggi segera setelah pertemuan Mei dan menambahkan bahwa inflasi dapat mengalami risiko kenaikan.Di sisi ekonomi, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 5.000 menjadi 166 ribu dalam pekan yang berakhir 2 April, Departemen Tenaga Kerja melaporkan. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan klaim pengangguran awal mencapai total 200 ribu yang disesuaikan secara musiman.