Investor Berburu Saham Murah, Wall Street Bangkit Lagi

New York: Wall Street sedikit menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Investor terlibat dalam beberapa perburuan saham murah setelah kerugian minggu lalu.Indeks utama saham AS itu pada pekan lalu, mengalami penurunan dengan persentase terbesar di 2023 karena tertekan kekhawatiran kenaikan suku bunga bank sentral AS untuk menjinakkan inflasi tinggi.Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 72,17 poin atau 0,22 persen, menjadi 32.889,09. Sementara indeks S&P 500 naik 12,2 poin atau 0,31 persen, menjadi 3.982,24 Indeks Komposit Nasdaq terkerek 72,04 poin atau 0,63 persen menjadi 11.466,98.Ketiga indeks saham utama naik lebih dari satu persen tak lama setelah bel pembukaan, sebagian karena pelonggaran imbal hasil obligasi pemerintah, dan ketiganya ditutup jauh dari tertinggi sesi mereka. Saham-saham terus menyerah keuntungan sepanjang sesi karena imbal hasil obligasi pemerintah AS bergerak dari posisi terendah hari itu.Pekan lalu, Dow Jones turun dengan persentase mingguan terbesar sejak September, dan S&P 500 dan Nasdaq masing-masing mengalami penurunan persentase mingguan terbesar sejak Desember karena data ekonomi dan komentar dari pejabat Federal Reserve AS meningkatkan ekspektasi bank sentral akan menjadi lebih agresif dalam menaikkan suku bunga."Di tengah minggu terburuk tahun ini, penurunan beruntun tiga minggu pertama untuk S&P sejak Desember, sedikit menghijau adalah perubahan yang disambut baik tetapi sekali lagi kenyataannya adalah para pelaku pasar mencoba untuk menghitung dengan tepat berapa lama The Fed akan meninggalkan suku bunga tinggi, dan kenaikan 50 basis poin benar-benar dibicarakan pada pertemuan berikutnya," kata Kepala Strategi Pasar di Carson Group di Omaha, Nebraska Ryan Detrick dikutip dari Antara, Selasa, 28 Februari 2023."Ini menyebabkan banyak ketidakpastian, dan kami telah melihat bahwa ketika ada ketidakpastian, akan ada penjualan dan volatilitas." jelas dia.Ekonom di bank-bank yang berbasis di Inggris, Barclays dan NatWest yakin Fed dapat meningkatkan laju kenaikan suku bunganya pada Maret dengan kenaikan setengah poin.Morgan Stanley mengatakan tidak lagi melihat pemotongan oleh Fed tahun ini dan memperkirakan kecepatan yang lebih lambat sebesar 25 basis poin ketika bank sentral mulai menurunkan suku bunga.Dana berjangka Fed menunjukkan para pedagang memperkirakan kenaikan 25 basis poin tahun ini dan melihat suku bunga memuncak di 5,4 persen pada September 2023.Gubernur Fed Philip Jefferson mengatakan tak punya ilusi bahwa inflasi akan dengan cepat jatuh kembali ke target dan berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat selama diperlukan.Data menunjukkan pesanan baru untuk barang modal utama buatan AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada Januari sementara pengiriman barang inti meningkat, menunjukkan bahwa pengeluaran bisnis untuk peralatan meningkat.Pelonggaran imbal hasil membantu pertumbuhan saham rebound 0,63 persen, sementara Tesla melonjak 5,46 persen setelah produsen mobil listrik itu mengatakan pabriknya di Brandenburg dekat Berlin memproduksi 4.000 mobil seminggu, tiga minggu lebih cepat dari jadwal menurut rencana produksi baru-baru ini yang ditinjau oleh Reuters.Seagen Inc melonjak 10,40 persen setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Pfizer sedang dalam pembicaraan awal untuk mengakuisisi perusahaan biotek tersebut. Saham Pfizer merosot 2,32 persen.Volume perdagangan di bursa AS mencapai 9,89 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,72 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.