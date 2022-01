Data Ritel AS Masih Kurang Bagus, Harga Emas Dunia Naik Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas dunia naik tipis pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia naik sebesar 0,08 persen ke level USD1.818 per ons.Data yang pengaruhi harga emas dunia adalah pergerakan inflasi dan penjualan ritel. Di Amerika Serikat (AS) inflasi berjalan pada laju terpanas sejak 1982 pada Desember, naik tujuh persen selama 12 bulan terakhir. Sementara itu, penjualan ritel turun terbesar dalam sepuluh bulan, turun 1,9 persen.Dua pendorong besar untuk emas ke depan adalah dolar AS dan imbal hasil obligasi. Penurunan mata uang Dollar AS memberikan ruang bernafas untuk emas, sementara imbal hasil obligasi baru saja menghentikan kenaikan mereka."Pasar memperkirakan peluang lebih dari 90 persen bahwa Fed akan menaikkan suku pada bulan Maret. Dan emas mengalami minggu terbaiknya dalam beberapa bulan," ujar Analis pasar senior Oanda Edward Moya dikutip dari Kitco, Senin 17 Januari 2022.Dia mengatakan pembacaan inflasi terbaru mendorong The Fed untuk bertindak cepat, namun data-data ekonomi masih belum ideal untuk menaikan suku bunga.“Kami akan melihat sejauh mana neraca berjalan. Ini akan menentukan apa yang terjadi dengan kurva imbal hasil, salah satu pendorong yang lebih penting untuk emas," tambah Moya.Setelah kenaikan suku bunga pada Maret, kenaikan kedua bisa terjadi pada Juni 2022. Di sinilah para analis akan mulai khawatir tentang potensi kesalahan kebijakan dan dampaknya terhadap perekonomian."Salah satu hal yang tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun adalah risiko terhadap ekonomi AS. Kebijakan Fed mungkin dapat membalikkan kurva dalam satu atau dua tahun ke depan. Semua risiko ini meningkat," kata Moya.