Kalah Pamor dari Dolar AS, Emas Dunia Kembali Tergelincir

Chicago: Emas dunia kembali melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Dolar AS menguat dan investor memperkirakan kenaikan suku bunga agresif setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan bank sentral berkomitmen penuh untuk menurunkan inflasi.Mengutip Antara, Jumat, 24 Juni 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, turun USD8,6 atau 0,47 persen menjadi USD1.829,80 per ons, memperpanjang kerugian untuk hari keempat berturut-turut.Emas berjangka turun tipis USD0,4 atau 0,02 persen menjadi USD1.838,40 pada Rabu, 22 Juni, setelah melemah sebanyak USD1,8 atau 0,1 persen menjadi USD1.838,80 pada Selasa, 21 Juni, dan merosot sebanyak USD9,3 atau 0,5 persen menjadi USD1.840,60 pada Jumat, 17 Juni.Bursa Comex tutup pada Senin waktu setempat untuk hari libur umum Juneteenth atau hari kebebasan. Ekspektasi pasar untuk kebijakan moneter yang lebih hawkish dari Federal Reserve membantu mendorong dolar lebih tinggi, menjadikan emas kurang menarik karena lebih mahal bagi pemegang mata uang lain.Powell mengatakan dia tidak akan mengesampingkan kenaikan suku bunga 100 basis poin, menambahkan bank sentral akan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas harga."Dengan (Ketua Fed Jerome) Powell menunjukkan kenaikan 1,0 persen adalah kemungkinan nyata, ini adalah pengingat akan tekanan konstan pada harga emas dari kenaikan suku bunga," kata Kepala Strategi Tiger Brokers Michael McCarthy.Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun ke penyesuaian musiman 229 ribu dalam pekan yang berakhir 18 Juni dari level revisi minggu sebelumnya 231 ribu, meredam emas.Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur AS dari S&P turun ke level terendah hampir dua tahun di 52,4 pada Juni, sementara PMI sektor jasa turun ke level terendah lima bulan di 51,6, agak mendukung emas.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 37,9 sen atau 1,77 persen menjadi USD21,042 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD22,5 atau 2,43 persen menjadi USD904,4 per ons.