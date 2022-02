Harga Melejit, Emas Dunia Masih Diburu Investor Asia

Bengaluru: Harga emas dunia makin melejit di perdagangan Asia pada Senin pagi, atau berada pada level tertinggi dalam tiga bulan. Meningkatnya harga emas lantaran investor memburu logam mulia di tengah kekhawatiran perang Rusia-Ukraina

Mengutip

, Senin, 14 Februari 2022, emas spot diperdagangkan stabil di USD1.859,16 per ons. Di sesi sebelumnya, harga emas mencapai level tertinggi sejak 19 November di USD1.865,15. Sementara itu, emas berjangka AS naik 0,9 persen menjadi USD1.859,00 per ons.

Di antara logam lainnya, harga perak naik 0,7 persen menjadi USD23,74 per ons, platinum naik 0,8 persen menjadi USD1.036,14 per ons, dan paladium melonjak 3,7 persen menjadi USD2.391,73 per ons.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sementara itu, pasar saham Asia tergelincir karena Amerika Serikat (AS) mengindikasikan sanksi terhadap Rusia sehingga akan mengganggu pasar ekspor minyak mentah.

Namun mata uang

lainnya mempertahankan kenaikan mereka,sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun AS naik tipis.

Adapun sentimen konsumen AS turun ke level terendah dalam lebih dari satu dekade pada awal Februari. Hal ini seiring dengan angka inflasi yang terus meningkat dalam waktu dekat.

(Des)

Antarasafe haven