Emas Dunia Merekah di Akhir Pekan

Setelah pidato tersebut, investor meyakini bahwa kebijakan Fed belum akan cepat berpengaruh terhadap inflasi, sehingga mereka membeli emas untuk kebutuhan aset amannya.



Emas mendapat tambahan dukungan ketika indeks sentimen konsumen dari Universitas Michigan menunjukkan penurunan menjadi 70,3 pada Agustus, anjlok dibandingkan 81,2 pada Juli.

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), naik seiring dengan penurunan nilai tukar dolar AS Mengutip Antara, Sabtu, 28 Agustus 2021, kontrak emas untuk pengiriman Desember naik USD24,3 atau 1,35 persen menjadi USD1.819,5 per ons. Emas naik sekitar dua persen selama pekan ini.Gubernur Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell saat berpidato secara virtual pada simposium di Jackson Hole mengatakan dirinya mendukung pengurangan pembelian obligasi pada tahun ini, tetapi tetap menilai kenaikan inflasi sebagai sementara.Para analis pasar mengatakan pidato Powell menyiratkan kebijakan terukur, tidak mengarah ke hawkish atau pengetatan. Powell dinilai tidak memberikan rincian yang konkret terkait kapan bank sentral mulai melakukan pengurangan pembelian aset. Hal itu mendorong harga emas kembali berada di atas USD1.800 per ons ketika dolar AS masih melemah.Sementara itu, harga perak untuk pengiriman September naik 51,2 sen dolar atau 2,17 persen menjadi USD24,062 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD31 atau 3,18 persen menjadi USD1.006,5 per ons.(Des)