Kilau Emas Dunia Digerus Dolar AS

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange terpantau jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat. Emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD17,1 atau 0,96 persen menjadi USD1,763,6 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 30 Juni 2021, perak untuk pengiriman September turun 35,3 sen atau 1,34 persen menjadi USD25,901 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD28,9 atau 2,63 persen menjadi USD1,070,6 per ons.Angka ekonomi positif yang dirilis pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) juga mengurangi kemilau emas. Conference Board melaporkan bahwa indeks kepercayaan konsumen meningkat menjadi 127,3 pada Juni, naik dari pembacaan Mei di angka 120,0. Indeks harga rumah AS S&P CoreLogic Case-Shiller jadi 14,6 persen di April, naik dari 13,3 persen di bulan sebelumnya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menguat tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan para investor mencerna data ekonomi yang baru dirilis. Para investor berharap situasi dan kondisi ekonomi AS terus membaik seiring digencarkanya program vaksinasi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 9,02 poin atau 0,03 persen menjadi 34.292,29. Kemudian indeks S&P 500 melonjak 1,19 poin atau 0,03 persen menjadi 4.291,80. Indeks Komposit Nasdaq naik 27,83 poin atau 0,19 persen menjadi 14.528,33.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor utilitas memimpin penurunan sebanyak 1,65 persen. Sedangkan sektor teknologi melonjak sebanyak 0,7 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan beratnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)