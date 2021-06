Harga Minyak Mentah Turun Usai Raup Cuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak mentah dunia terpantau turun pada perdagangan Senin waktu setempat, setelah sebelumnya terus meraup keuntungan.Melansir Xinhua, Selasa, 8 Juni 2021, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli kehilangan 39 sen menjadi USD69,23 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun 40 sen menjadi USD71,49 per barel di London ICE Futures Exchange.Pasar minyak menuai keuntungan yang solid pekan lalu, didukung oleh optimisme atas prospek pemulihan permintaan.Untuk pekan yang berakhir Jumat, harga patokan minyak mentah AS melonjak lima persen. Sementara harga minyak Brent melonjak 4,6 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.Di sisi lain, kurs dolar AS melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Pelemahan ini terjadi di tengah penguatan euro dan poundsterling Inggris. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,21 persen pada 89,9510.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2195 dolar AS dari 1,2165 dolar AS di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4183 dolar AS dari 1,4159 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7760 dolar AS dari 0,7743 dolar.Sementara dolar AS dibeli 109,26 yen Jepang, lebih rendah dari 109,50 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8972 franc Swiss dari 0,8991 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2070 dolar Kanada dari 1,2074 dolar Kanada.(AHL)