Yellen: Perusahaan AS Dapat Bayar Pajak Lebih Tinggi

Washington: Janet Yellen, calon Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) pilihan Presiden AS Joe Biden , mengatakan AS dapat mengenakan pembayaran tarif pajak perusahaan yang lebih tinggi jika berkoordinasi dengan ekonomi lain di seluruh dunia. Tentu harapannya berdampak positif bagi perekonomian."Kami berharap dapat bekerja secara aktif dengan negara lain melalui negosiasi (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) tentang pajak pada perusahaan multinasional untuk mencoba menghentikan apa yang telah menjadi perlombaan global yang merusak titik terendah dalam perpajakan perusahaan," kata Yellen."Dalam konteks itu, kami akan memastikan daya saing perusahaan Amerika bahkan dengan pajak perusahaan yang agak lebih tinggi," tambahnya, dilansir dari CNBC International, Kamis, 21 Januari 2021, mengacu pada upaya terkoordinasi untuk meningkatkan tarif pajak pada perusahaan.Selama kampanye kepresidenannya, Biden mengusulkan untuk menaikkan tarif perusahaan menjadi 28 persen dari saat ini 21 persen. Sebelum pemotongan pajak pada 2017, tarif pajak perusahaan AS adalah 35 persen.Namun, Yellen dengan cepat memperingatkan bahwa rencana apapun untuk menerapkan tarif pajak perusahaan yang lebih tinggi hanya dapat dimulai setelah pemerintah merasa bahwa AS telah mengatasi pandemi virus korona. Sejauh ini, pandemi covid-19 telah menghantam keras laju perekonomian.Adapun komentar Yellen datang dalam kesaksiannya di depan Komite Keuangan Senat, yang akan mendisukusikan apakah Yellen disetujui atau tidak berada di Kabinet Biden. Jika dikonfirmasi oleh Senat, Yellen akan menjadi wanita pertama yang memimpin Departemen Keuangan AS.Sebelumnya, tujuan utama dari Pemotongan Pajak dan Undang-Undang Pekerjaan oleh Presiden Trump adalah guna memacu perusahaan-perusahaan AS membawa keuntungannya ke AS dan menjauh dari yurisdiksi pajak rendah seperti Irlandia dan Bermuda. Sebelum ada aturan tersebut, banyak perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan di negara surga pajak.(ABD)