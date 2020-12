Harga Minyak Dunia Menyusut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Minyak dunia tertekan karena kekhawatiran akibat melemahnya permintaan bahan bakar berlanjut dan prospek produksi OPEC+ yang lebih tinggi melebihi optimisme atas paket stimulus Amerika Serikat Mengutip Antara, Selasa, 29 Desember 2020, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari menetap di USD50,86 per barel, jatuh 43 sen atau 0,84 persen, setelah diperdagangkan setinggi USD52,02 di awal sesi. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup USD47,62 per barel, turun 61 sen atau 1,26 persen.Minyak menguat pada awal sesi perdagangan, dengan Brent naik di atas USD52 per barel, ketika Demokrat menargetkan pembayaran bantuan covid-19, sebesar USD2.000 lebih besar setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan stimulus USD2,3 triliun.Presiden Donald Trump pada Minggu malam waktu setempat menandatangani rancangan undang-undang pengeluaran pemerintah dan paket bantuan covid-19 menjadi undang-undang, mencegah penutupan pemerintah dan memberikan bantuan kepada individu dan bisnis saat pandemi memburuk.Tetapi varian baru virus di Inggris telah menyebabkan pembatasan pergerakan diberlakukan kembali, memukul permintaan jangka pendek dan membebani harga, sementara rawat inap dan infeksi melonjak di beberapa bagian Eropa dan Afrika."Kami terus fokus pada pandemi ini dan apa yang akan terjadi pada Januari. Prospek lebih banyak penguncian semakin dekat dan saya pikir itulah yang menahan segalanya,” kata John Kilduff, mitra di Again Capital di New York.Pertemuan 4 Januari dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, juga membayangi pasar."Sementara banyak fokus akan tetap pada sisi permintaan dari keseimbangan minyak global minggu ini dan memasuki tahun baru, sisi pasokan dari keseimbangan tersebut mendapatkan lebih banyak perhatian bulan depan setelah OPEC+ menaikkan kelonggaran produksinya," kata Jim Ritterbusch dari Ritterbusch and Associates di Houston.Grup mengurangi rekor pemotongan produksi minyak yang dibuat tahun ini untuk mendukung pasar. OPEC+ menetapkan untuk meningkatkan produksi sebesar 500 ribu barel per hari pada Januari dan Rusia mendukung peningkatan lain dengan jumlah yang sama pada Februari.(ABD)