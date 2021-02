Yellen Panggil 4 Regulator Keuangan Bahas Volatilitas Pasar Saham

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengadakan pertemuan dengan regulator keuangan utama pada minggu ini. Pertemuan dilakukan untuk membahas volatilitas pasar saham yang didorong oleh perdagangan ritel di GameStop dan saham lainnya."Yellen akan mempertemukan Kepala Securities and Exchange Commission, Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York, dan Commodity Futures Trading Commission," kata seorang pejabat Departemen Keuangan AS, dilansir dari CNBC International, Kamis, 4 Februari 2021.Yellen telah meminta izin dari pengacara etika untuk melakukannya, menurut dokumen yang dilihat. Pejabat Departemen Keuangan AS, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan pertemuan itu akan diadakan minggu ini dan mungkin paling cepat Rabu waktu setempat."Sekretaris Yellen percaya integritas pasar itu penting dan telah meminta diskusi tentang volatilitas baru-baru ini di pasar keuangan dan apakah aktivitas baru-baru ini konsisten dengan perlindungan investor dan pasar yang adil dan efisien," kata Juru Bicara Departemen Keuangan AS Alexandra LaManna dalam sebuah pernyataan.Adapun Janet L. Yellen adalah menteri keuangan wanita pertama dalam sejarah Pemerintahan Amerika Serikat. Ia mendapat dukungan dari anggota senat setelah direkomendasikan oleh Presiden AS Joe Biden. Penunjukan Yellen yang bertepatan dengan guncangan dahsyat perekonomian akibat pandemi covid-19 akan menjadi tantangan cukup berat.Pasalnya, mantan Ketua The Fed tersebut harus menggodok dan mengawasi paket stimulus AS sebesar USD1,9 triliun yang akan diluncurkan Biden. Pada sidang konfirmasi, Yellen mengatakan bahwa senat harus melakukan tindakan besar demi menyelamatkan ekonomi AS dengan menyetujui paket kebijakan stimulus pemerintah."Demi mencegah ekonomi dari keterpurukan jangka panjang dan mempertahankan penggunaan uang pinjaman untuk membiayai paket bantuan lain. Jika tidak dilakukan justru akan membuat para pekerja dan kondisi masyarakat menjadi lebih buruk," pungkas Yellen.(ABD)