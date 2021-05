Jalur Pipa AS Kembali Beroperasi, Harga Minyak Dunia Ambruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun drastis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Pelemahan terjadi setelah pipa bahan bakar utama Amerika Serikat (AS) melanjutkan operasinya setelah enam hari ditutup karena adanya serangan keamanan siber.Mengutip Xinhua, Jumat, 14 Mei 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni turun USD2,26 menjadi USD63,82 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Juli turun USD2,27 menjadi USD67,05 per barel di London ICE Futures Exchange.Perusahaan Pipa Colonial, operator pipa yang membawa bensin dan solar ke bagian timur dan tenggara AS, mengatakan pihaknya memulai kembali operasi pipa pada Rabu sore. Perusahaan menghentikan sementara semua operasi pipa setelah ada serangan keamanan siber yang melibatkan ransomware.Saluran Pipa Colonial adalah saluran pipa produk olahan terbesar di Amerika Serikat, yang mengangkut lebih dari 100 juta galon bahan bakar setiap hari di Pantai Timur. Ketika tak beroperasi maka berdampak terhadap stok minyak dan imbasnya kepada gerak harga minyak.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), pulih dari beberapa kerugian besar yang mereka derita di sesi sebelumnya. Sejauh ini, Pemerintah AS terus berupaya memulihkan perekonomian usai terhantam keras oleh pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 433,79 poin atau 1,29 persen menjadi 34.021,45. Sedangkan indeks S&P 500 kembali bangkit 49,46 poin atau 1,22 persen menjadi 4.112,50. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 93,31 poin atau 0,72 persen menjadi 13.124,99 poin.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor industri dan keuangan masing-masing naik 1,9 persen dan 1,87 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi turun sebanyak 1,35 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)