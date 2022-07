Survei Analis: The Fed Berpeluang Naikkan Suku Bunga 75 Bps

baca juga: Bank Sentral Jepang Diprediksi Tetap Pertahankan Suku Bunga Rendah

Bengaluru: The Fed berpeluang memilih kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi daripada langkah yang lebih besar pada pertemuannya minggu depan untuk memadamkan inflasi yang sangat tinggi. Hal ini untuk mencegah resesi selama tahun depan naik menjadi 40 persen.Inflasi mencapai 9,1 persen pada Juni, tertinggi empat dekade lainnya, memicu ekspektasi The Fed, yang baru saja bergeser dari 50 menjadi 75 basis poin pada pertemuan terakhir, akan bertindak lebih kuat dan melakukan kenaikan 100 basis poin.Tetapi beberapa pejabat Fed yang lebih hawkish dalam sambutan publiknya lebih menyukai kenaikan 75 basis poin untuk meredam ekspektasi tersebut dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan 75 basis poin bulan lalu adalah yang pertama dari ukuran itu sejak 1994.Jajak pendapat Reuters 14 Juli hingga 20 Juli 2022 menemukan 98 dari 102 ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada akhir pertemuan 26 Juli hingga 27 Juli menjadi 2,25 persen hingga 2,50 persen. Empat sisanya mengharapkan kenaikan 100 basis poin.Dana Fed berjangka memberi harga hanya sekitar satu dari lima peluang kenaikan poin persentase penuh, menempatkan ekspektasi tersebut sebagian besar sejalan dengan hasil jajak pendapat.Prediksi median dari jajak pendapat terbaru menunjukkan kemungkinan 40 persen resesi AS selama tahun mendatang, dengan peluang 50 persen terjadi dalam dua tahun. Itu adalah peningkatan yang signifikan dari 25 persen dan 40 persen dalam jajak pendapat Juni."Tampaknya ada pajak inflasi pada konsumen dan itu terus menumpuk dan mengambil korban dan akhirnya mendorong ekonomi ke dalam resesi ringan," kata Ekonom Senior AS di Bank of America Securities Aditya Bhave dikutip dari Channel News Asia, Kamis 21 Juli 2022.Lebih dari 90 persen atau 47 dari 51 responden mengatakan setiap potensi resesi akan ringan atau sangat ringan. Hanya empat yang mengatakan itu akan parah.Sementara itu, perlambatan pertumbuhan, dan semoga dengan itu, inflasi, kemungkinan akan memaksa The Fed untuk mengurangi kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang, menurut jajak pendapat tersebut.Mayoritas memperkirakan The Fed akan melambat menjadi 50 basis poin pada September dan kemudian menaikkan hanya 25 basis poin pada pertemuan November dan Desember. Pandangan tersebut sebagian besar tetap tidak berubah dari jajak pendapat terakhir.Lebih dari 80 persen responden, 82 dari 102, melihat suku bunga dana Fed pada 3,25 persen menjadi 3,50 persen atau lebih tinggi pada akhir tahun ini. Tidak ada perubahan mengenai kapan Fed akan berhenti menaikkan suku bunga, pada 3,50 persen menjadi 3,75 persen pada kuartal I-2023, menurut perkiraan median.Namun, tekanan harga diperkirakan akan tetap tinggi dan di atas tingkat target Fed 2 persen selama tahun-tahun mendatang. Inflasi yang diukur oleh Indeks Harga Konsumen diperkirakan rata-rata 8,0 persen, 3,7 persen dan 2,5 persen pada 2022, 2023 dan 2024.Tingkat pengangguran diperkirakan rata-rata 3,7 persen tahun ini sebelum naik menjadi 4,0 persen pada 2023 dan 4,1 persen pada 2024. Itu masih rendah dengan perbandingan historis dan jauh dari level tertinggi yang terlihat di dekat awal resesi akibat pandemi. pada tahun 2020.Prakiraan pertumbuhan ekonomi, sementara itu, diturunkan secara keseluruhan. Setelah kontraksi yang mengejutkan di kuartal I-2022, pertumbuhan untuk kuartal dua diperkirakan hanya pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 0,7 persen, turun dari 3,0 persen yang diprediksi bulan lalu. Lebih dari satu dari lima memperkirakan kontraksi lain.Pertumbuhan produk domestik bruto dipangkas menjadi 2,0 persen untuk tahun ini dari perkiraan 2,6 persen bulan lalu, dan hampir setengahnya menjadi 1,2 persen untuk 2023 ketika efek penuh dari kenaikan suku bunga Fed masuk ke dalam perekonomian.