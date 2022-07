Pengetatan Pasokan, Harga Minyak Naik 2%

baca juga: Harga Minyak di Asia Kembali Tembus Level Tertinggi

New York: Harga minyak naik sekitar dua persen pada akhir perdagangan yang fluktuatif Jumat (Sabtu pagi WIB), tetapi masih mencatat penurunan mingguan karena investor khawatir tentang potensi penurunan permintaan yang didorong oleh resesi ekonomi bahkan ketika pasokan bahan bakar global tetap ketat.Dikutip dari Antara, Sabtu, 9 Juli 2022, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terangkat USD 2,37 atau 2,3 persen, menjadi menetap di USD 107,02 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Agustus bertambah USD 2,06 atau 2,0 persen, menjadi ditutup di USD 104,79 per barel. Kedua kontrak acuan diperdagangkan di wilayah negatif dan kemudian rebound dari posisi terendah sesi.Harga minyak sempat terkoreksi setelah bank-bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi, memicu kekhawatiran bahwa kenaikan biaya pinjaman dapat menghambat pertumbuhan.Sementara pengujian massal Covid-19 di Shanghai minggu ini menyebabkan kekhawatiran tentang potensi penguncian yang juga dapat menekan permintaan minyak.Data penggajian non-pertanian (NFP) AS menunjukkan ekonomi menambahkan lebih banyak pekerjaan dari yang diperkirakan pada Juni. Hal ini sebagai tanda kekuatan pasar tenaga kerja yang terus-menerus yang memberi amunisi Federal Reserve untuk memberikan kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi bulan ini.Perusahaan jasa energi Baker Hughes Co mengatakan perusahaan-perusahaan energi AS sudah menambahkan dua rig minyak, sehingga total menjadi 597 rig, tertinggi sejak Maret 2020.Harga minyak melonjak selama paruh pertama 2022. Brent mendekati rekor tertinggi USD 147 setelah Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari, menambah kekhawatiran pasokan."Kekhawatiran ekonomi mungkin telah mengguncang harga minyak minggu ini, tetapi pasar masih memberikan sinyal bullish. Ini karena ketatnya pasokan lebih cenderung meningkat dari titik ini daripada mereda," kata Pialang Minyak PVM Stephen Brennock.Larangan Barat terhadap ekspor minyak Rusia telah mendukung harga dan memicu pengalihan arus sementara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen sekutu berjuang untuk memenuhi janji peningkatan produksi.Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Barat bahwa sanksi lanjutan terhadap Moskow berisiko memicu kenaikan harga energi bencana bagi konsumen di seluruh dunia.