Investor Bedah Data Pengangguran AS, Dolar AS Perkasa

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena para pelaku pasar mencerna angka klaim pengangguran yang baru dirilis negara itu. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,39 persen menjadi 91,5209.Mengutip Xinhua, Jumat, 5 Februari 2021, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1966 dari USD1,2025 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3674 dibandingkan dengan USD1,3642 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7601 dari USD0,762.Kemudian dolar AS dibeli 105,52 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 105,05 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9039 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8993 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2831 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2780 dolar Kanada.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah data menunjukkan ada penurunan klaim pengangguran pertama kali yang lebih besar dari perkiraan. Pemerintah AS terus berupaya memacu pemulihan ekonomi meski covid-19 terus membayangi.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 332,26 poin atau 1,08 persen menjadi 31.055,86. Sedangkan S&P 500 menguat sebanyak 41,57 poin atau 1,09 persen menjadi 3.871,74. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 167,20 poin atau 1,23 persen menjadi 13.777,74.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor keuangan naik 2,28 persen, melampaui sisanya. Sedangkan sektor material tergelincir sebanyak 0,54 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Reaksi ini muncul setelah data menunjukkan jumlah orang AS yang mengajukan tunjangan pengangguran turun ke level terendah sejak akhir November. Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun menjadi 779 ribu pada pekan yang berakhir 30 Januari menyusul revisi turun 812 ribu pada pekan sebelumnya.(ABD)