Indeks S&P-Nasdaq Kompak Tumbang, Aksi Jual Saham Teknologi Jadi Pemicu

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena aksi jual tajam terjadi di saham-saham teknologi berlanjut. Kondisi itu juga terjadi di tengah tingginya imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun.Mengutip Xinhua, Selasa, 9 Maret 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 306,14 poin atau 0,97 persen menjadi 31.802,44. Sedangkan indeks S&P 500 turun 20,59 poin atau 0,54 persen menjadi 3.821,35. Indeks Komposit Nasdaq merosot 310,99 poin atau 2,41 persen menjadi 12.609,16.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan utilitas naik sebanyak 1,39 persen. Sedangkan sektor layanan teknologi dan komunikasi masing-masing kehilangan 2,46 persen dan 1,46 persen, dua kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Investor berjuang untuk bergumul dengan imbal hasil obligasi yang meningkat. Imbal hasil pada obligasi Pemerintah AS 10 tahun, proksi minyak mentah untuk ekspektasi inflasi, naik ke level sekitar 1,6 persen pada Senin sore waktu setempat, dan imbal hasil obligasi AS 30 tahun juga naik.Kenaikan imbal hasil obligasi terjadi setelah Senat AS pada Sabtu waktu setempat dengan tipis mengesahkan paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun. Langkah tersebut, undang-undang utama untuk Presiden Joe Biden, termasuk pendanaan secara langsung memerangi pandemi, bantuan langsung ke rumah tangga, serta dukungan untuk bisnis dan komunitas kecil.RUU yang disetujui Senat harus kembali ke DPR untuk pemungutan suara lagi, sebelum dikirim ke meja Biden. Demokrat bergegas untuk mendapatkan RUU bantuan baru disetujui di Kongres, karena tunjangan pengangguran federal akan berakhir pada pertengahan Maret.Untuk pekan yang berakhir Jumat kemarin, indeks Dow dan S&P 500 masing-masing naik 1,8 persen dan 0,8 persen, sedangkan Nasdaq turun 2,1 persen. Kondisi itu terjadi karena lonjakan imbal hasil obligasi memicu tekanan jual di saham teknologi yang sangat berkembang.(ABD)