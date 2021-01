Saham Energi Merosot, Wall Street Anjlok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menyerahkan keuntungan sebelumnya menjadi berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena sektor energi mengalami pelemahan dan membebani pasar. Lonjakan kasus covid-19 masih memberikan tekanan terhadap bursa saham.Mengutip Xinhua, Rabu, 27 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 22,96 poin atau 0,07 persen menjadi 30.937,04. S&P 500 tertekan sebanyak 5,74 poin atau 0,15 persen menjadi 3.849,62. Indeks Komposit Nasdaq turun 9,93 poin atau 0,07 persen menjadi 13.626,06.Ketiga indeks utama diperdagangkan lebih tinggi pada hari sebelumnya dengan Dow naik lebih dari 160 poin pada sesi tertinggi. Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna merah, dengan energi turun 2,12 persen, memimpin penurunan. Real estate naik 1,14 persen, grup dengan kinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan enam dari 10 saham teratas menurut bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Melonjaknya infeksi covid-19 terus menghadirkan kekhawatiran. Beban kasus covid-19 global melampaui tonggak suram yakni 100 juta, dengan kematian akibat virus mematikan itu melebihi 2,1 juta pada Selasa sore.Menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat paling menderita akibat pandemi dengan lebih dari 25,3 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 423 ribu kematian. Investor juga meneliti banyak laporan pendapatan.Saham Johnson & Johnson menguat setelah produsen obat tersebut memberikan pendapatan dan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan dan memberikan prospek 2021 yang optimistis. Saham General Electric naik 2,7 persen karena arus kas bebas industri yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal keempat.Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang memberikan prioritas kepada perusahaan dan produk Amerika dengan pemerintah federal. Pemerintahan Biden berupaya untuk memacu produksi manufaktur dalam negeri.Perintah itu bertujuan untuk meningkatkan produksi nasional dan menyelamatkan pekerjaan industri dengan meningkatkan investasi di pabrik dan pekerja karena ekonomi AS berjuang melalui pandemi covid-19.Washington menghabiskan USD600 miliar setiap tahun untuk kontrak, dan pesanan tersebut memperketat celah yang memungkinkan agen federal membeli produk dengan cap "Made in America", tetapi sering kali diproduksi oleh perusahaan yang hanya memproduksi sebagian kecil dari produk mereka di Amerika Serikat.(ABD)