Harga Emas Dunia Unjuk Kemilau

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange melonjak pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena pasar bereaksi terhadap pembelian perak oleh investor ritel secara terkoordinasi. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman April naik USD13,6 atau 0,74 persen menjadi USD1.863 per ons.Mengutip Xinhua, Selasa, 2 Februari 2021, perak untuk pengiriman Maret naik USD2,504 atau 9,3 persen menjadi USD29,418 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April menguat sebanyak USD59,6 atau 5,52 persen menjadi USD1.138,8 per ons.Investor ritel terus membeli kontrak perak secara massal pada Senin waktu setempat, memberikan dorongan untuk emas juga. Analis percaya investor beralih ke logam mulia sebagai tempat berlindung yang aman. Banyak pedagang institusional mencari tempat untuk melindungi nilai dari kerugian dari posisi pendek di pasar perak.Emas mendapat dukungan tambahan karena Institute for Supply Management melaporkan ukuran aktivitas manufaktur turun menjadi 58,7 persen pada Januari dari 60,7 persen pada Desember. Namun demikian, dolar yang lebih kuat membatasi pertumbuhan emas.Dalam jangka menengah, pasar mencerna kemungkinan yang meningkat bahwa Kongres AS akan menyelidiki dan mungkin mengambil tindakan regulasi terhadap investor ritel yang menginvasi pasar minggu lalu untuk memanipulasi harga saham untuk merugikan dana lindung nilai.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memulihkan beberapa dari kerugian besar yang mereka derita di minggu sebelumnya. Meski demikian, investor terus mencermati lonjakan kasus covid-19 di tengah program vaksinasi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 229,29 poin atau 0,76 persen menjadi 30.211,91. S&P 500 menguat 59,62 poin atau 1,61 persen menjadi 3.773,86. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 332,70 poin atau 2,55 persen menjadi 13.403,39.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing naik 2,77 persen dan 2,51 persen, memimpin kenaikan. Saham pengecer video game batu bata dan mortir GameStop anjlok lebih dari 30 persen. Saham melonjak 400 persen pekan lalu di tengah hiruk pikuk perdagangan ritel.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)