Kasus Covid-19 Meningkat, Harga Minyak Turun di Perdagangan Asia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pasukan keamanan

(ABD)

Singapura: Harga minyak melemah pada awal perdagangan Asia di Senin pagi. Kondisi itu dipicu kekhawatiran kasus varian virus korona Omicron yang meningkat pesat akan menghantam aktivitas ekonomi, meskipun kerugian tertahan oleh gangguan pasokan di Kazakhstan dan Libya Mengutip Antara, Senin, 10 Januari 2022, minyak mentah berjangka Brent merosot 38 sen atau 0,46 persen menjadi USD81,37 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berkurang 34 sen atau 0,43 persen menjadi USD78,56 per barel.Data pekerjaan AS meningkat lebih rendah dari yang diharapkan pada Desember di tengah kekurangan pekerja, dan peningkatan pekerjaan dapat tetap moderat dalam waktu dekat karena infeksi covid-19 yang meningkat mengganggu kegiatan ekonomi.Lebih dari 304,87 juta orang telah dilaporkan terinfeksi oleh virus korona baru secara global dan 5.834.506 telah meninggal. Perusahaan-perusahaan energi AS memulai tahun baru dengan terus menambah rig minyak dan gas alam setelah meningkatkan jumlah rig pada 2021, setelah dua tahun mengalami penurunan.Jumlah rig minyak dan gas, indikator awal produksi masa depan, naik dua rig menjadi 588 dalam seminggu hingga 7 Januari, tertinggi sejak April 2020, perusahaan jasa energi Baker Hughes Co mengatakan dalam laporannya yang diikuti dengan cermat. Namun, gangguan pasokan di bagian lain dunia kemungkinan akan mendukung harga.Di kota utama Kazakhstan, Almaty, pasukan keamanan tampaknya mengendalikan jalan-jalan dan Presiden mengatakan tatanan konstitusional sebagian besar telah dipulihkan, sehari setelah Rusia mengirim pasukan untuk membantu memadamkan pemberontakan.Protes dimulai di wilayah barat yang kaya minyak di Kazakhstan setelah batas harga pada butana dan propana dihapus pada Hari Tahun Baru.Produksi di ladang minyak utama Kazakhstan, Tengiz, berkurang pada Kamis, 6 Januari, operatornya Chevron Corp mengatakan, karena beberapa kontraktor mengganggu jalur kereta api untuk mendukung protes yang terjadi di seluruh negara Asia Tengah itu.Produksi di Libya telah turun menjadi 729 ribu barel per hari dari tertinggi 1,3 juta barel per hari tahun lalu, sebagian karena pekerjaan pemeliharaan pipa. Penambahan pasokan dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu - bersama-sama disebut OPEC+ - tidak mengikuti pertumbuhan permintaan.