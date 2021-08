Minyak Dunia Reli di Tengah Sentimen Positif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), memperpanjang kenaikan besar pada sesi sebelumnya. Meski menguat tetapi para pedagang terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 yang bisa mengganggu permintaan dan memengaruhi harga,Mengutip Antara, Rabu, 25 Agustus 2021, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober melonjak USD1,9 atau 2,9 persen menjadi USD67,54 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik USD2,3 atau 3,3 persen menjadi USD71,05 per barel di London ICE Futures Exchange."Harga minyak, didukung oleh dolar AS yang lebih lemah dan sentimen pasar yang umumnya positif, memulai gerakan balasan yang kuat setelah menderita kerugian besar pada pekan lalu," kata Analis Energi Commerzbank Research Carsten Fritsch."Tampaknya kekhawatiran terhadap permintaan yang masih mendominasi minggu lalu mulai menghilang, setidaknya untuk saat ini,” katanya, menambahkan salah satu bagian penting dalam hal ini adalah keberhasilan nyata yang dimiliki pihak berwenang Tiongkok dalam memerangi penyebaran varian delta.Pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), WTI dan Brent masing-masing melonjak 5,6 persen dan 5,5 persen.Sementara itu, Wall Street terpantau naik tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena Nasdaq mencatat rekor baru dan ditutup di atas 15 ribu untuk pertama kali. Di sisi lain, para investor terus menantikan keputusan The Fed terkait rencana mengurangi pembelian obligasinya.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 30,55 poin atau 0,09 persen menjadi 35.366,26. Kemudian indeks S&P 500 naik 6,70 poin atau 0,15 persen menjadi 4.486,23. Indeks Komposit Nasdaq naik 77,15 poin, atau 0,52 persen menjadi 15.019,80.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi naik 1,61 persen, memimpin kenaikan. Kemudian sektor bahan pokok konsumen tergelincir 0,76 persen, menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar sahamnya diperdagangkan lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)