Harga Minyak Dunia Melonjak Usai Stok AS Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak dunia bergerak naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data menunjukkan penurunan besar dan kuat dalam stok minyak mentah AS. Sejauh ini, negara produsen minyak utama dunia terus berupaya menjaga agar harga bergerak stabil di tengah pandemi covid-19 Mengutip Antara, Kamis, 1 Juli 2021, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus bertambah 49 sen menjadi USD73,47 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik 37 sen menjadi USD75,13 per barel di London ICE Futures Exchange.Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan mengatakan persediaan minyak mentah AS turun 6,7 juta barel selama pekan yang berakhir 25 Juni. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 4,7 juta barel dalam stok minyak mentah AS.Pada tingkat 452,3 juta barel, persediaan minyak mentah AS berada sekitar enam persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini. Menurut EIA, total persediaan bensin motor meningkat 1,5 juta barel pekan lalu, sedangkan persediaan bahan bakar sulingan turun 0,9 juta barel.Sementara itu, para pedagang menunggu pertemuan penting Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, karena kelompok tersebut dijadwalkan bertemu melalui konferensi video pada Kamis waktu setempat untuk meninjau tingkat produksi minyak mentah.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan para investor mencerna data ekonomi terbaru. Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memacu perekonomian yang salah satunya melalui program vaksinasi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 210,22 poin atau 0,61 persen menjadi 34.502,51. Kemudian indeks S&P 500 naik 5,70 poin atau 0,13 persen menjadi 4.297,50. Indeks Komposit Nasdaq turun 24,38 poin atau 0,17 persen menjadi 14.503,95.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir hijau, dengan sektor energi memimpin kenaikan dengan melonjak sebanyak 1,31 persen. Sedangkan sektor real estat tergelincir sebanyak 0,76 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P US Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)