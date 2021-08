Fed Beri Sinyal Bakal Ketatkan Kebijakan, Wall Street Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Bursa Wall Street tak mampu bertahan di zona hijau setelah risalah rapat terbaru Federal Reserve menunjukkan sebagian besar pejabat setuju untuk mulai mengurangi pembelian aset di tahun ini atau mengetatkan kebijakan.Mengutip Xinhua, Kamis, 19 Agustus 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 382,59 poin atau 1,08 persen menjadi 34.960,69 poin. Kemudian indeks S&P 500 turun 47,81 poin atau 1,07 persen menjadi 4.400,27. Indeks Komposit Nasdaq turun 130,27 poin atau 0,89 persen menjadi 14.525,91.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor energi turun 2,4 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor diskresi konsumen melonjak 0,15 persen, satu-satunya kelompok yang naik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.The Fed menerbitkan risalah pertemuan Juli pada Rabu sore waktu setempat dan para pedagang mencari petunjuk tentang kapan bank sentral Amerika Serikat itu akan mulai mengurangi pembelian bulanan mereka atas sekuritas dan mortgage."Ke depan, sebagian besar peserta mencatat bahwa, asalkan ekonomi berkembang secara luas seperti yang mereka antisipasi, mereka menilai bahwa mungkin tepat untuk mulai mengurangi laju pembelian aset tahun ini," kata risalah tersebut.Risalah juga mengungkapkan bahwa beberapa pejabat Fed lainnya menunjukkan pengurangan laju pembelian aset lebih mungkin menjadi tepat dilakukan pada awal tahun depan. Adapun The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol.Upaya itu dilakukan sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai kemajuan lebih lanjut yang substansial telah dibuat pada lapangan kerja dan tingkat inflasi.(ABD)