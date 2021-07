Harga Minyak Dunia Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB) menyusul reli di sesi sebelumnya. Meski demikian, para pedagang terus memantau sejumlah risiko yang salah satunya ialah kembali melonjaknya kasus covid-19 di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat (AS) Mengutip Xinhua, Jumat, 23 Juli 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman September bertambah USD1,61 atau 2,3 persen menjadi USD71,91 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik USD1,56 atau sekitar 2,2 persen menjadi USD73,79 per barel di London ICE Futures Exchange.Pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), patokan minyak mentah AS dan Brent masing-masing melonjak 4,6 persen dan 4,2 persen. "Kembalinya selera risiko ke pasar keuangan telah berkontribusi pada harga minyak," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg."Pasar minyak kemungkinan akan tetap kekurangan pasokan bahkan setelah kenaikan produksi OPEC+ yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun," tambahnya.Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, pada Minggu waktu setempat sepakat untuk meningkatkan pasokan sebesar 400 ribu barel per hari dari Agustus hingga Desember. Para pedagang juga mencerna data persediaan bahan bakar AS.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan persediaan minyak mentah AS meningkat 2,1 juta barel selama pekan yang berakhir 16 Juli. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 6,7 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menguat tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan reli di sektor teknologi mengimbangi pelemahan saham energi. Sejauh ini, investor terus mencermati sejumlah data yang dirilis seiring upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 25,35 poin atau 0,07 persen menjadi 34.823,35. Kemudian indeks S&P 500 menguat 8,79 poin atau 0,20 persen menjadi 4.367,48. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 52,64 poin, atau 0,36 persen, menjadi 14.684,60.(ABD)