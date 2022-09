Kerugian Berlanjut, Harga Emas Dunia Jatuh Jelang Rilis Data Pekerjaan AS

Chicago: Harga emas dunia kembali merosot pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari kelima berturut-turut. Hal itu terjadi karena tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan dolar yang lebih kuat menjelang laporan data pekerjaan AS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Imbal hasil obligasi Pemerintah AS naik untuk hari kedua berturut-turut pada Kamis, 1 September, sementara indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya mencapai tertinggi baru 20 tahun, di 112, level puncak sejak Juni 2002. Emas berjangka tergelincir USD10,1 atau 0,58 persen menjadi USD1.726,20 pada Rabu, 31 Agustus, setelah jatuh sebanyak USD13,4 atau 0,77 persen menjadi USD1.736,30 pada Selasa, 30 Agustus, dan turun tipis USD0,10 atau 0,01 persen menjadi USD1.749,70 pada Senin, 29 Agustus.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS naik untuk hari kedua berturut-turut pada Kamis, 1 September, sementara indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya mencapai tertinggi baru 20 tahun, di 112, level puncak sejak Juni 2002.

"Emas menjadi karung tinju karena lonjakan imbal hasil obligasi telah memperkuat dolar. Itu baru saja menjadi berita buruk di mana-mana untuk emas. Tidak ada penangguhan hukuman yang terlihat untuk emas sampai pergerakan lebih tinggi dengan imbal hasil obligasi global berakhir," tambahnya.

Institute for Supply Management (ISM) mengatakan indeks manufaktur tetap di 52,8 persen, sama seperti Juli, mengalahkan ekspektasi dan tetap di atas ambang batas 50 persen yang mengindikasikan ekspansi.



Pasar sekarang fokus pada data penggajian non pertanian (NFP) AS yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat. Pembacaan yang kuat kemungkinan memengaruhi The Fed menuju pengetatan kebijakan yang lebih agresif.

(ABD)

Mengutip Antara, Jumat, 2 September 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terpangkas lagi USD16,90 atau 0,98 persen menjadi USD1.709,30 per ons, setelah jatuh ke level terendah sesi di USD1.699,10 per ons."Harga emas telah terjun bebas setelah putaran lain data ekonomi yang kuat menunjukkan The Fed dapat memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga," kata Analis Oanda Ed Moya.Data ekonomi positif yang dirilis pada Kamis, 1 September, juga menekan emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS turun 5.000 menjadi 232 ribu dalam pekan yang berakhir 27 Agustus. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur AS dari S&P Global direvisi lebih tinggi menjadi 51,5 poin pada Agustus dari pembacaan awal 51,3."Jika laporan penggajian nonpertanian mengesankan, emas bisa melihat momentum penjualan menargetkan wilayah USD1.650," kata Moya.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 21,6 sen atau 1,21 persen menjadi USD17,666 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD21,5 atau 2,60 persen menjadi USD805,50 per ons.