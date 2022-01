Bitcoin Berhasil Rebound dari Posisi Bawah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bitcoin naik pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) detelah sebelumnya jatuh ke level terendah dalam enam bulan. Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran serangan Rusia terhadap Ukraina dan pertemuan The Fed pada minggu ini.Dikutip dari Antara, Selasa, 25 Januari 2022, mata uang kripto terbesar itu naik 2,5 persen menjadi USD37.250 per btc setelah sebelumnya jatuh ke USD32.951 per btc, harga terendah sejak 23 Juli. Bitcoin alami kerugian dari tertinggi sepanjang masa di USD69 ribu per btc yang dicapai pada November.Bitcoin sekarang berada pada titik kritis di mana analis mengatakan penjualan lebih lanjut dapat membalikkan tren kenaikan jangka panjangnya.Mata uang kripto jatuh pada Senin pagi 24 Januari 2022 di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. NATO mengatakan pihaknya menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat Eropa Timur dengan lebih banyak kapal dan jet tempur, yang dikecam Rusia sebagai peningkatan ketegangan di Ukraina.Kegelisahan atas pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve, yang dimulai pada Selasa, ditambahkan ke dalam campuran, dengan bank sentral AS diperkirakan akan mengkonfirmasi segera mulai menguras kumpulan likuiditas yang telah menopang saham-saham pertumbuhan."Ceritanya adalah seberapa agresif pengetatan itu," kata Kepala Strategi Pasar Bannockburn Global Forex di New York Marc Chandler."Mata uang kripto jatuh bersama dengan aset-aset berisiko lainnya karena orang-orang menarik kembali risiko secara luas," tambahnya.Pendiri Firma Analisis Teknis Fairlead Strategies Katie Stockton mengatakan penutupan minggu ini di atas level USD37.400 per btc, mungkin menjadi kunci apakah aksi jual adalah koreksi dalam tren naik, atau awal dari sebuah tren bearish."Jika bitcoin gagal untuk naik kembali di atas level ini, maka tren naik jangka panjang pada dasarnya berbalik,” katanya.Sekitar USD465 juta aset kripto telah dilikuidasi dalam 24 jam terakhir, menurut data dari Coinglass, dengan perdagangan bitcoin menyumbang USD167 juta dari total itu.Mata uang kripto yang lebih kecil, yang cenderung bergerak seiring dengan bitcoin, juga merosot tetapi berakhir di posisi terendahnya. Ether, koin digital terbesar kedua, terakhir turun 3,5 persen pada level USD2.451, setelah sebelumnya mencapai USD2.160, level terendah sejak 27 Juli.Penambang mata uang kripto yang tercatat di AS, Riot Blockchain, Bit Digital dan Marathon Digital juga pulih dari posisi terendah sebelumnya sementara bursa kripto Coinbase Global memangkas sebagian besar kerugian pada hari ini.