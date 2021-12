Wall Street Ambruk Jelang Rilis Data Inflasi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menunggu data inflasi AS

(ABD)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor menunggu pembacaan inflasi utama negara itu. Meski demikian, Pemerintahan Presiden Joe Biden terus mendorong upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19 yang masih belum usai.Mengutip Xinhua, Jumat, 10 Desember 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,06 poin atau 0,0002 persen menjadi 35.754,69. Kemudian indeks S&P 500 turun 33,76 poin atau 0,72 persen menjadi 4.667,45. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 269,62 poin atau 1,71 persen menjadi 15.517,37.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan pilihan konsumen dan real estat masing-masing turun 1,7 persen dan 1,36 persen, memimpin penurunan. Namun, kelompok perawatan kesehatan dan kebutuhan pokok konsumen naik tipis.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Investor juga menunggu data inflasi AS pada Jumat waktu setempat yang dapat mengatur nada untuk strategi Federal Reserve pada kenaikan suku bunga. "Saya pikir kita melihat beberapa penyesuaian posisi menjelang data IHK besok dan berbagai pertemuan bank sentral minggu depan," kata Wakil Presiden Transaksi dan Perdagangan valas Tempus Inc John Doyle.Dengan Federal Reserve AS, Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris di antara mereka yang bertemu untuk membahas kebijakan moneter minggu depan, investor akan mengawasi panduan ke depan, terutama dari The Fed. Beberapa analis memperkirakan rencana pelonggaran lebih cepat pada stimulus era pandemi.