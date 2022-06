Pelemahan Saham Energi Seret Wall Street ke Area Negatif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Wall Street sedikit lebih rendah pada penutupan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), setelah perdagangan bergejolak. Hal itu terjadi karena saham energi tertekan dan investor mencerna komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang tujuan bank sentral untuk menurunkan inflasi Mengutip Antara, Kamis, 23 Juni 2022, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 47,12 poin atau 0,15 persen menjadi 30.483,13. Indeks S&P 500 kehilangan 4,9 poin atau 0,13 persen menjadi 3.759,89. Indeks Komposit Nasdaq ditutup melemah 16,22 poin atau 0,15 persen menjadi 11.053,08 poin.Sektor energi, yang telah menjadi pemain yang kuat tahun ini, anjlok 4,2 persen karena harga minyak turun. Penurunan saham Exxon Mobil, Chevron dan Conocophillips adalah hambatan individu terbesar pada S&P 500.Penurunan 0,4 persen di sektor teknologi kelas berat juga membebani pasar. Sementara itu, sektor real estat, perawatan kesehatan dan utilitas adalah sektor S&P 500 dengan keuntungan tertinggi. Real estat menguat 1,6 persen, perawatan kesehatan naik 1,4 persen dan utilitas bertambah 1,0 persen.Setelah dibuka lebih rendah, indeks-indeks utama AS menghapus kerugian menyusul kesaksian Powell di hadapan komite Senat, tetapi kemudian memudar hingga penutupan. Powell mengatakan The Fed berkomitmen kuat menurunkan inflasi yang berjalan pada level tertinggi 40 tahun, dengan pembuat kebijakan tidak berusaha menyebabkan resesi dalam prosesnya.Investor mencoba menilai seberapa jauh saham bisa jatuh karena mereka mempertimbangkan risiko terhadap ekonomi dengan kenaikan suku bunga Fed untuk meredam lonjakan inflasi.S&P 500 awal bulan ini turun lebih dari 20 persen dari tertinggi sepanjang masa Januari, mengkonfirmasi definisi umum dari pasar bearish, dengan indeks acuan pekan lalu mencatat penurunan persentase mingguan terbesar sejak Maret 2020."Pasar terus bergejolak. Tentu saja kita belum keluar dari masalah. Kekhawatiran masih ada," kata Kepala Strategi Baker Avenue Asset Management King Lip, di San Francisco.Dalam berita perusahaan, saham Moderna Inc melonjak 4,7 persen setelah perusahaan mengatakan versi terbaru dari vaksin covid-19 menghasilkan respons kekebalan yang kuat terhadap subvarian Omicron yang menyebar cepat.Saham Dow Inc jatuh 4,7 persen setelah Credit Suisse menurunkan peringkat saham pembuat bahan kimia itu menjadi berkinerja buruk. Sekitar 12,2 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata harian 12,5 miliar selama 20 sesi terakhir.