Kenaikan Suku Bunga Diharap Tak Kacaukan Pasar Keuangan, Fed: Kredibilitas Kami Dipertaruhkan!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Washington: Presiden Fed St Louis James Bullard mengatakan Federal Reserve perlu mempercepat laju kenaikan suku bunga untuk melawan inflasi . Akan tetapi, upaya moneter tersebut perlu dilakukan dengan cara yang tidak mengacaukan pasar keuangan."Kredibilitas kami dipertaruhkan di sini," kata Bullard, dilansir dari The Business Times, Selasa, 15 Februari 2022.Setelah indeks harga konsumen mengalami lonjakan terbesar dalam 40 tahun di Januari, dia mengatakan, The Fed harus mempersiapkan tindakannya dan menaikkan suku bunga acuan menjadi satu persen pada Juli. Indeks harga konsumen pada Januari melonjak 7,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan terbesar sejak 1982.Pernyataan Bullard, anggota voting komite penetapan kebijakan Fed, menyebabkan reaksi tajam di pasar pekan lalu dengan komentar serupa tentang perlunya menghapus stimulus yang diberikan kepada ekonomi AS selama pandemi covid-19."Kami terkejut dengan kenaikan inflasi (di AS)," tuturnya.Namun, The Fed New York merilis survei yang menunjukkan ekspektasi inflasi konsumen turun untuk pertama kalinya sejak Oktober 2020. "Data menunjukkan ekspektasi rata-rata untuk inflasi setahun ke depan turun menjadi 5,8 persen pada Januari dari 6,0 persen pada Desember," kata Fed New York.Itu tetap jauh di atas target dua persen bank sentral dan jauh lebih tinggi dari yang diharapkan para pejabat untuk dicapai ketika rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi surut. Bullard akan mencoba meyakinkan rekan-rekannya di bank sentral tentang perlunya bergerak cepat pada suku bunga, tetapi tunduk pada Ketua Fed Jerome Powell"Saya pikir kami perlu memuat lebih banyak pemindahan akomodasi yang kami rencanakan daripada sebelumnya. Namun, saya pikir kita bisa melakukannya dengan cara yang terorganisir dan tidak mengganggu pasar," ucapnya.Pertemuan kebijakan Fed berikutnya ditetapkan pada 15-16 Maret, dan beberapa ekonom mengatakan bank sentral bahkan dapat membuat kenaikan agresif setengah poin untuk menandakan tekadnya untuk menahan kenaikan harga.