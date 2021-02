3 Indeks Utama Wall Street Kompak Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah data menunjukkan ada penurunan klaim pengangguran pertama kali yang lebih besar dari perkiraan. Pemerintah AS terus berupaya memacu pemulihan ekonomi meski covid-19 terus membayangi.Mengutip Xinhua, Jumat, 5 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 332,26 poin atau 1,08 persen menjadi 31.055,86. Sedangkan S&P 500 menguat sebanyak 41,57 poin atau 1,09 persen menjadi 3.871,74. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 167,20 poin atau 1,23 persen menjadi 13.777,74.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor keuangan naik 2,28 persen, melampaui sisanya. Sedangkan sektor material tergelincir sebanyak 0,54 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Reaksi ini muncul setelah data menunjukkan jumlah orang AS yang mengajukan tunjangan pengangguran turun ke level terendah sejak akhir November. Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun menjadi 779 ribu pada pekan yang berakhir 30 Januari menyusul revisi turun 812 ribu pada pekan sebelumnya.Angka tersebut di bawah perkiraan 830 ribu dari para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones, tetapi masih jauh di atas tingkat pra-pandemi. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 848.250 atau turun 1.250 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya, laporan tersebut menunjukkan.Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) akan meluncurkan metode baru untuk menilai keberlanjutan utang bagi negara-negara yang memiliki akses ke pasar keuangan. Upaya itu dilakukan agar lebih akurat memprediksi risiko krisis keuangan dan meningkatkan transparansi.IMF mengungkapkan pembaruan metodologi penilaian utang, yang pertama sejak 2013 setelah krisis utang negara Eropa, diharapkan dapat beroperasi pada kuartal keempat 2021 atau kuartal pertama 2022. Menilai keberlanjutan utang suatu negara selalu menjadi lebih banyak seni daripada sains."Dan sistem baru bertujuan untuk memasukkan lebih banyak sains ke dalam prosesnya," kata Wakil Direktur Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF Jeromin Zettelmeyer, dalam pengarahan melalui web.(ABD)