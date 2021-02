Dolar AS Melemah Tipis, Bitcoin Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar cenderung datar menjadi sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi setelah dolar jatuh tajam terseret data pekerjaan AS yang mengecewakan akhir pekan lalu, bahkan ketika investor juga fokus pada reli mata uang kripto yang dipimpin bitcoin.Mengutip Antara, Selasa, 9 Februari 2021, indeks dolar terakhir di 90,959, sedikit berubah pada Senin waktu setempat. Pada Jumat waktu setempat, indeks dolar jatuh setelah data menunjukkan ekonomi AS menciptakan lebih sedikit pekerjaan dari yang diharapkan pada Januari dan kehilangan pekerjaan pada Desember lebih besar dari yang dilaporkan semula.Namun, investor terus melihat pemulihan AS yang lebih cepat daripada di kebanyakan negara. Banyak analis sekarang percaya dolar akan tetap dalam penawaran beli dalam jangka pendek dekat hingga menengah, setelah penurunan hampir 7,0 persen pada tahun lalu. Sepanjang tahun ini, dolar telah menguat 1,1 persen.Ekonom Pasar Senior Capital Economics Jonas Goltermann mengaitkan kebangkitan kembali dolar dari posisi terendah akhir tahun lalu dengan keberhasilan relatif Pemerintah AS dalam meluncurkan vaksin covid-19.Menurut analisis Capital Economics, lebih dari 10 persen warga Amerika sekarang telah menerima dosis vaksin pertama, laju peluncuran vaksin yang jauh lebih cepat daripada negara ekonomi besar lainnya selain Inggris."Sejauh divergensi ini berlanjut, itu bisa membantu dolar menguat lebih lanjut. Lagi pula, jika ekonomi AS bernasib lebih baik daripada rekan-rekannya, investor mungkin akan lebih menyukai aset AS daripada di tempat lain," kata Goltermann.Spekulan juga telah mengurangi short positions -taruhan dolar akan melemah- pada mata uang. Taruhan bearish bersih pada dolar oleh spekulan turun menjadi 29,95 miliar dolar AS untuk pekan yang berakhir 2 Februari, menurut perhitungan oleh Reuters dan data Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS.Dalam perdagangan sore, euro datar terhadap dolar di 1,2050 dolar AS. Dalam catatan untuk klien, Ahli Strategi JP Morgan mengatakan mereka telah meningkatkan kepercayaan atas kinerja yang kurang baik dari euro terhadap dolar.Semangat investor di zona euro secara tak terduga turun pada Februari karena penguncian untuk menekan beban kasus covid-19 meninggalkan jejak mereka pada ekonomi, yang kehilangan kontak dengan kawasan lain di dunia saat mereka pulih lebih lanjut, sebuah survei oleh Sentix menunjukkan.Indeks sentimen investor Sentix untuk zona euro jatuh ke wilayah negatif, turun ke -0,2 dari 1,3 pada Januari. Dolar tergelincir 0,1 persen terhadap yen menjadi 105,215, setelah mundur dari level tertinggi tiga bulan yang dicapai pada Jumat waktu setempat.Di pasar mata uang kripto, bitcoin mencapai rekor tertinggi lain 44.899 dolar AS setelah Tesla Inc mengatakan bahwa mereka telah menginvestasikan sekitar USD1,5 miliar dalam mata uang virtual dan mengharapkan untuk mulai menerima pembayaran dengan bitcoin untuk mobil dan produk lainnya dalam waktu dekat.Bitcoin terakhir melonjak 11,15 persen menjadi 43.188 dolar AS. "Pengungkapan bitcoin (oleh) Tesla dapat dilihat kembali sebagai peristiwa yang memastikan mata uang kripto melintasi jurang ke arus utama," kata Kepala Operasi dan Kepala Polyient Capital, Eric Kapfhammer, yang berspesialisasi dalam manajemen portofolio aset digital.(ABD)