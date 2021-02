Dolar AS Pamer Kekuatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) kembali bangkit dari posisi terendah tiga minggu pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Mata uang Paman Sam terangkat kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS ke tertinggi sebelum pandemi dan sentimen ekonomi bullish.Mengutip Antara, Rabu, 17 Februari 2021, sedangkan mata uang kripto bitcoin berhasil menembus level psikologis USD50 ribu ke rekor tertinggi, karena terus mendapatkan kredibilitas di antara perusahaan dan investor besar.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak Februari 2020, menambah dukungan bagi greenback saat optimisme ekonomi memicu reflasi perdagangan.Optimisme digaungkan oleh Presiden Federal Reserve St.Louis James Bullard, yang mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kondisi keuangan AS secara umum baik, dan bahwa inflasi kemungkinan akan memanas tahun ini.Laporan manufaktur Empire State yang optimistis dari The Fed New York menawarkan gambaran ekonomi yang lebih cerah daripada yang ditunjukkan data yang dirilis minggu lalu."Imbal hasil tinggi memberikan dolar dengan sedikit dukungan. Tapi banyak orang percaya kenaikan imbal hasil akan dibarengi dengan inflasi yang lebih tinggi. Saya tidak yakin aksi hari ini memberi tahu kami banyak hal tentang tren keseluruhan," kata Kepala Strategi Valas Scotiabank Shaun Osborne, di Toronto."Saya pikir dolar kemungkinan akan diperdagangkan lebih lemah ke depan," tambahnya.Terhadap sekeranjang para pesaingnya, dolar naik 0,21 persen menjadi 90,508, setelah sebelumnya jatuh ke 90,117, level terendah sejak 26 Januari.Bitcoin menembus USD50 ribu hingga menyentuh level tertinggi sepanjang masa di USD50.602, tetapi terakhir ditarik kembali ke USD48.675,18. Mata uang kripto terbesar di dunia itu telah meningkat sekitar 68 persen sepanjang tahun ini, didorong oleh pengumuman Tesla Inc bahwa mereka telah membeli USD1,5 miliar dalam bentuk bitcoin.Terlepas dari reli bitcoin, Osborne skeptis. "Karena perusahaan yang lebih besar tertarik, hal itu memberikan legitimasi yang lebih besar, tetapi tampaknya masih spekulatif, perdagangan ritel pada saat ini," katanya.Euro membalikkan kenaikannya terhadap penguatan dolar dan terakhir turun 0,10 persen. Kenaikan harga minyak secara singkat mengangkat dolar Kanada dan krona Norwegia. Dolar juga menguat atas safe-haven yen Jepang, yang jatuh melampaui rata-rata pergerakan 200 hari terhadap dolar dan mencapai posisi terendah multi-tahun terhadap euro, Aussie dan franc Swiss.Sterling mengupas kenaikannya terhadap dolar, dan terakhir hampir datar terhadap greenback setelah menyentuh level tertinggi sejak April 2018 karena kemajuan peluncuran vaksin Inggris.Dolar Australia yang sensitif terhadap risiko sempat mencapai tertinggi satu bulan di 0,7805 dolar AS dan kiwi atau dolar Selandia baru menyentuh puncak lima minggu di 0,7268 dolar AS, sebelum mundur kembali.(ABD)