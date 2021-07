Reli Saham Energi Dorong Wall Street Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), didukung oleh seluruh kekuatan di sektor energi. Bursa Wall Street mendapat sentimen positif seiring dengan kian membaiknya sejumlah data perekonomian di AS Mengutip Xinhua, Jumat, 2 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 131,02 poin atau 0,38 persen menjadi 34.633,53. Kemudian indeks S&P 500 menguat sebanyak 22,44 poin atau 0,52 persen menjadi 4.319,94. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 18,42 poin atau 0,13 persen menjadi 14.522,38.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi menguat sebanyak 1,72 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor bahan pokok konsumen tergelincir 0,28 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Reaksi pasar tersebut muncul karena data menunjukkan pengajuan awal untuk asuransi pengangguran di AS jatuh ke level terendah baru di era pandemi pekan lalu.Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, tercatat 364 ribu dalam pekan yang berakhir 26 Juni, turun 51 ribu dari level revisi minggu sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan klaim awal untuk pengangguran mencapai 390 ribu minggu lalu.Angka-angka tersebut muncul sehari sebelum laporan situasi ketenagakerjaan AS di Juni yang sangat dinanti-nantikan yang akan dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, yang akan mencakup data ketenagakerjaan dari sektor swasta dan pemerintah.Data lain, menurut Institute for Supply Management, PMI Manufaktur AS (Indeks Manajer Pembelian) turun menjadi 60,6 persen pada Juni dari pembacaan Mei di 61,2 persen. Itu sedikit di bawah perkiraan Wall Street.(ABD)