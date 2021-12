Powell Mulai Berhenti Gunakan Istilah Sementara untuk Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memerangi tekanan inflasi

Washington: Presiden dan Manajer Portofolio Smead Capital Management Cole Smead menilai Ketua Federal Reserve Jerome Powell memilih pensiun menggunakan istilah 'sementara' untuk menggambarkan gerak inflasi dapat memiliki efek besar yang tak terduga pada aset berisiko Mengutip CNBC International, Senin, 6 Desember 2021, Powell mengejutkan pasar awal pekan ini dengan mengubah nada inflasi yang sebelumnya konsisten dan memberi tahu Anggota Parlemen AS bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk menghentikan kata 'sementara' dan mencoba menjelaskan lebih jelas apa yang dimaksud bank sentral AS.Inflasi telah secara konsisten melebihi target bank sentral, mendorong meningkatnya spekulasi bank sentral AS dapat dipaksa mengetatkan kebijakan moneter lebih awal dari yang diperkirakan. Investor telah mencoba memastikan di mana dan bagaimana Fed mungkin terlihat mengatasi inflasi karena mengakui kenaikan harga lebih terus terjadi.Smead mengatakan komentar Powell merupakan 'mea culpa' atau pengakuan dia salah dan bahwa potensi efeknya terhadap kebijakan Fed dan nilai aset mungkin kurang dihargai. Akibatnya, orang-orang membeli obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun dengan perasaan terisolasi di ujung kurva yang lebih panjang."Tetapi kenyataannya tidak ada aset yang akan mendapat manfaat dari kenaikan biaya modal, dan Anda dapat melihat hal yang sama terjadi di ekuitas AS tertentu," kata Smead."Sebagian besar ekuitas telah dihukum beberapa hari terakhir, dan kita dapat berbicara tentang (varian covid) Omicron. Tetapi saya benar-benar berpikir orang-orang agak takut dengan poros Fed yang salah," tambahnya.Di sisi lain, Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal bahwa bank sentral Amerika Serikat dapat meningkatkan upaya untuk memerangi tekanan inflasi yang terus melonjak. Langkah itu dalam rangka memberikan stimulus positif terhadap penguatan dan stabilitas perekonomian.Di hadapan Komite Senat, Powell mengatakan, upaya The Fed mengurangi laju pembelian obligasi bulanan dapat bergerak lebih cepat daripada jadwal USD15 miliar per bulan yang diumumkan awal bulan ini. Powell berharap masalah itu bisa dibahas pada pertemuan Desember."Pada titik ini, ekonomi sangat kuat dan tekanan inflasi lebih tinggi, dan oleh karena itu, menurut pandangan saya, mempertimbangkan untuk menutup taper pembelian aset kami, yang sebenarnya kami umumkan pada pertemuan November, mungkin beberapa bulan lebih cepat, adalah hal yang tepat," pungkas Powell.