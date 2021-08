Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia melonjak pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), menyusul penurunan tajam pada minggu sebelumnya di tengah kekhawatiran atas permintaan. Selain itu, melonjaknya kasus infeksi covid-19 juga menjadi perhatian para pedagang.Mengutip Antara, Selasa, 24 Agustus 2021, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober bertambah USD3,5 atau 5,6 persen menjadi USD65,64 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik USD3,57 atau 5,5 persen menjadi USD68,75 per barel di London ICE Futures Exchange."Harga minyak memulai perdagangan pada pekan yang baru dengan kenaikan yang signifikan, setelah pekan yang sangat suram yang membuat Brent dan WTI turun masing-masing delapan persen dan sembilan persen, kerugian mingguan paling substansial dalam hampir 10 bulan," kata Analis Energi Commerzbank Research Carsten Fritsch.Untuk pekan yang berakhir Jumat, patokan minyak mentah AS jatuh 8,9 persen, sementara Brent merosot 7,7 persen. "Kami menganggap pelemahan harga ini berlebihan dan percaya hal itu lebih berkaitan dengan psikologi pelaku pasar daripada dengan penurunan data fundamental," kata Fritsch.Ia menambahkan, dalam beberapa minggu mendatang akan terungkap apakah pembatasan perjalanan yang diberlakukan kembali di beberapa negara Asia-Pasifik akan benar-benar berdampak pada permintaan bahan bakar seperti yang ditunjukkan oleh kinerja harga minggu lalu.Di sisi lain, Bursa saham Amerika Serikat ditutup naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung oleh penguatan di sektor energi. Namun, para investor tetap memperhatikan adanya lonjakan kasus infeksi covid-19 yang bisa mengganggu pemulihan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 215,63 poin atau 0,61 persen menjadi 35.335,71. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 37,86 poin atau 0,85 persen menjadi 4.479,53. Indeks Komposit Nasdaq naik 227,99 poin atau 1,55 persen menjadi 14.942,65.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi melonjak 3,77 persen, memimpin kenaikan. Sementara sektor utilitas tergelincir 1,32 persen, merupakan kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi, dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P US Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)